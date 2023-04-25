WSJ: за последние полгода Иран отправил в Россию 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов

За последние полгода Иран отправил в Россию 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в регионе.
По сведениям источников издания, последний груз снарядов был отправлен из иранского порта Бандар Амирабад в Астрахань в начале марта: в его состав вошли 2 тысячи артиллерийских снарядов.
Принимающей стороной в России стал «Рособоронэкспорт». В частности, в рамках контракта от сентября 2022 года компания получила от Ирана более 74 тысячи артиллерийских снарядов за 1,7 млн долларов.
Россия и Иран — абсолютные чемпионы по числу наложенных санкций со стороны стран Запада, что естественным образом объединяет их: на фоне своей международной изоляции и в благодарность за иранские беспилотники Москва в последние годы активно наращивает военно-космическое и финансовое сотрудничество с Тегераном.
Однако несмотря на «отличные отношения с Москвой», Иран не признает аннексию Крыма и четырех восточных регионов Украины, сообщил ранее глава МИД Ирана.