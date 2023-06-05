Ошибки разведки, неэффективная авиация, деградация вооружения

Российские официальные лица и пропаганда считали свою армию «второй в мире». С этим иногда соглашались лидеры других стран. Например, в 2016-м Барак Обама назвал российскую армию «второй по мощности». Даже Владимир Зеленский в своем обращении, посвященном году с начала войны, сказал, что Украина выстояла именно перед «второй армией мира». Однако спустя несколько месяцев после вторжения эта фраза стала мемом, а действия российских войск в Украине вызывают вопросы: почему российская армия почти сразу начала терпеть неудачи на фронте и почему она продолжает уступать позиции? Это наш новый формат, в котором мы максимально коротко и доступно объясняем, что происходит с нами прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы мы могли делать больше таких видео. В создании этого видеоролика нам помогали военные эксперты Леонид Нерсисян и Георгий Александров.

Российская разведка оказалась неэффективной В феврале 2022 года, когда Россия собирала войска на границе с Украиной, эксперты из расследовательской группы Conflict Intelligence Team сообщали, что этого количества солдат и техники достаточно для «захвата крупных городов». По разным оценкам, тогда на границе скопилось от 150 до 190 тысяч военнослужащих. Это около 90 тысяч солдат, примерно 30 тысяч росгвардейцев, а остальные — народные милиции так называемых «ЛДНР». Однако несмотря на численное преимущество, Россия была плохо подготовлена к вторжению. Во-первых, российская армия для обстрелов использовала устаревшие карты 70-х годов. Разведка СССР, правда, составляла детальные описания многих украинских городов с обозначением военных объектов, однако спустя 50 лет эти карты устарели: многие предприятия закрылись или превратились в объекты гражданской инфраструктуры. Так, например, Россия обстреляла аэропорт Жуляны в Киеве, на месте которого раньше был военный склад. Во-вторых, разведка неверно оценила пророссийские настроения в Украине. Кажется, войска и правда ожидали, что украинцы будут встречать их с цветами. В города входили росгвардецы без оружия, с дубинками и щитами, а настоящие солдаты были плохо экипированы и несли с собой парадную форму. Причем об этом свидетельствуют не только фотографии, опубликованные ВСУ. По данным «Медиазоны» и «Русской службы BBC», которые собирают базу погибших российских военнослужащих, в первые дни войны среди погибших числились солдаты оркестровых полков.

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Штурм не удался Российская армия вошла в Украину: элитные полки, в основном контрактники, шли по магистралям к крупным городам, пытаясь занять их. СМИ ожидали скорого взятия Киева. Однако российские колонны растягивались, и 190 тысяч солдат были рассредоточены, что облегчало производить артобстрелы по вооруженным силам, колонны буквально жгли. К тому же ВСУ нанесли удары по снабжению, тем самым оставив российских солдат без топлива и подкрепления уже в первый месяц войны. Если посмотреть на потери техники, то больше танков было брошено из-за нехватки топлива, чем уничтожено ВСУ. Сначала какие-то успехи у российской армии были на Южном направлении.

Эксперты объясняют это тем, что Южный военный округ считается более подготовленным в целом по сравнению с остальными, а в приграничных с Крымом населенных пунктах, действительно, были пророссийские настроения.

Огромная ошибка российской армии — с начала войны не было понятно, кто именно руководит наступлением. Концепция современной армии подразумевает принятие решений и взаимодействие между разными родами войск именно на низовом уровне. Кроме того, в начале войны подразделениям даже не раздали позывных, соседние полки не могли связаться друг с другом, а офицеры использовали вместо раций мобильные телефоны, по которым украинская артиллерия легко вычисляла позиции российских войск. Генералы, которые ездили на линию фронта, быстро погибали, а приказы отдавали из разных штабов с территории РФ. Из-за нерелевантных указаний, к примеру, российские танки шли на штурм Угледара по заминированным полям или пытались перейти через реку под Белогоровкой и потеряли более 100 экипажей и машин.

Боеспособность войск постоянно сокращалась В начале войны стало очевидно, что план по быстрому захвату украинских городов провален, но Россия не предпринимала никаких действий кроме массированных обстрелов, из-за чего впустую потратила большую часть ракет. Потеряв значительную часть войск, к войне подключили любые силы, чтобы спасти положение. Власти довольно долго не объявляли мобилизацию, но им пришлось это сделать для смены тактики на ведение затяжной войны и штурма укреплений.

На фронт отправились несколько частных военных компаний. Кроме того, пришлось даже привлечь солдат, которые охраняли государственные границы, — например, 18-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию, которая защищала Курилы, или солдат c военной базы в Гюмри. Однако качество снижалось, несмотря на количество. Эксперты отмечают, что профессионализм офицерского состава, судя по тем операциям, которые мы видели, вызывает сомнения. При этом у солдат ВСУ есть больший боевой опыт, ведь война в Украине идет уже больше восьми лет. Из всех ЧВК, находящихся в Украине, какую-то значительную роль в войне сыграли лишь вагнеровцы. Изначально их боеспособность, как и уровень снабжения, были выше, чем у вооруженных сил РФ. Однако затем «Вагнер» из-за нехватки сил начал вербовку заключенных. Они штурмовали украинские укрепления, а это требует большого количества солдат. Конечно, заключенные — не высоко мотивированные или элитные бойцы, но они дали возможность, штурмовать укрепления, не считаясь с потерями.

Россия постепенно уступала в мощности оружия Из-за больших потерь, проблем со снабжением войск и провалов по закреплению в крупных городах российские войска перешли от стратегических задач к тактическим. Хоть в российской военной доктрине и прописано, что современные войны заканчиваются быстро, армии всё же пришлось перейти к затяжной войне. Теперь важно было не захватить как можно больше территорий, а лишь занять Донецкую и Луганскую области. Однако и после изменений тактика ВС РФ остается слишком прямолинейной: они используют лишь массированную артиллерию. Это сработало в Бахмуте и Мариуполе, потому что на тот момент Россия могла позволить себе тратить в разы больше артиллерийских боеприпасов в день, чем ВСУ.

Однако даже советские запасы ракет не бесконечны, и со временем это преимущество начало улетучиваться. К тому же у ВСУ появилось высокоточное оружие.

Западные поставки помогают Украине не только сбивать крылатые ракеты, но и увеличивают шансы уничтожать баллистические. Недавние поставки комплексов PATRIOT в последних модификациях направлены именно на сбивание баллистических ракет. Преимущество ВСУ в вооружении росло и продолжает расти. Например, в американских системах залпового огня HIMARS, в отличие от российских, каждая ракета имеет спутниковое наведение. Благодаря тому, что ВСУ используют дроны, а западные спецслужбы предоставляют им спутниковые снимки, эффективность обстрелов растет. Из-за нехватки вооружения Россия даже стала доставать с баз длительного хранения танки Т-54 и Т-55, которые были выпущены в 50-е годы. Эксперты считают, что единственная причина для их использования — создание видимости наличия машин.

Авиация работала неэффективно Еще одна ошибка ВС РФ — слабая работа авиации. До начала вторжения эксперты подчеркивали значительное преимущество российской авиации над украинской. Однако систему ПВО Украины не удалось подавить — значит, авиация не может действовать массированно, особенно в глубине страны. И она фактически занимается только поддержкой войск на линии фронта. У России есть самолеты Су–34 и Су-24, которые всё еще работают такими бомбами, как ФАБ-500 или ФАБ-250. Эти бомбы неуправляемы, им больше 50 лет. Ошибку наступления без поддержки авиации Россия, кстати, уже допускала — в Афганистане, тогда это ослабило войска. Кроме того, после поставок Украине самолетов F-16 ВС РФ будет сложно проводить даже те ограниченные операции на линии фронта, которые проводятся сейчас. F-16 могут наносить высокоточные удары и перехватывать крылатые ракеты — это может сделать небо над Украиной фактически непроницаемым.

Подведем итоги Российская разведка провалила свои задачи: она ссылалась на устаревшие данные и либо неверно оценила настроения украинцев, либо передавала информацию, которую российские власти хотели услышать.

Из-за этого ВС РФ не были готовы к полномасштабной войне: количества военнослужащих было недостаточно, а стратегия по захвату больших городов лишь уничтожила наиболее боеспособные контрактные подразделения.

Дальше Россия после разгрома слишком долго принимала решения: мобилизация была объявлена только после того, как рухнул фронт под Харьковом, да и она шла спешно и неэффективно.