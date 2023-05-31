В Госдуму внесли законопроект, который позволит осужденным заключать контракт на военную службу в период мобилизации и военного положения

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, который позволит гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, заключать контракты на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ появился в базе законопроектов.

Он коснется не только лиц, отбывающих наказание, но граждан, которые уже вышли на свободу, но их судимость еще не снята или не погашена.

В законопроекте также указан список статей, осужденные по которым не смогут воспользоваться этим правом. Среди них есть в том числе политические статьи — терроризм (ст. 205), госизмена (ст. 275), экстремизм (ст. 280), диверсия (ст. 281) и другие.

Порядок заключения контрактов с заключенными будет определять Минобороны.

Согласно законопроекту, осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут освобождены от отбывания наказания, то есть помилованы.

Кроме того, законопроект позволит заключаться контракты гражданам, которых военкомат признал частично годными к службе.

В пояснительной записке говорится, что в период войны в Украине было «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», в том числе имеющих судимость.

Отмечается, что в России уже действует закон, позволяющих призывать заключенных по мобилизации.