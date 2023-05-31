В Госдуму внесли законопроект, который позволит осужденным заключать контракт на военную службу в период мобилизации и военного положения

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, который позволит гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, заключать контракты на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ появился в базе законопроектов.
Он коснется не только лиц, отбывающих наказание, но граждан, которые уже вышли на свободу, но их судимость еще не снята или не погашена.
В законопроекте также указан список статей, осужденные по которым не смогут воспользоваться этим правом. Среди них есть в том числе политические статьи — терроризм (ст. 205), госизмена (ст. 275), экстремизм (ст. 280), диверсия (ст. 281) и другие.
Порядок заключения контрактов с заключенными будет определять Минобороны.
Согласно законопроекту, осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут освобождены от отбывания наказания, то есть помилованы.
Кроме того, законопроект позволит заключаться контракты гражданам, которых военкомат признал частично годными к службе.
В пояснительной записке говорится, что в период войны в Украине было «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», в том числе имеющих судимость.
Отмечается, что в России уже действует закон, позволяющих призывать заключенных по мобилизации.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Известно, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вербовал заключенных на войну в Украине. Поступали сообщения о том, что Минобороны тоже посылает осужденных воевать, но существенных доказательств этой информации пока нет.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект, который позволит гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, заключать контракты на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Документ появился в базе законопроектов.
Он коснется не только лиц, отбывающих наказание, но граждан, которые уже вышли на свободу, но их судимость еще не снята или не погашена.
В законопроекте также указан список статей, осужденные по которым не смогут воспользоваться этим правом. Среди них есть в том числе политические статьи — терроризм (ст. 205), госизмена (ст. 275), экстремизм (ст. 280), диверсия (ст. 281) и другие.
Порядок заключения контрактов с заключенными будет определять Минобороны.
Согласно законопроекту, осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут освобождены от отбывания наказания, то есть помилованы.
Кроме того, законопроект позволит заключаться контракты гражданам, которых военкомат признал частично годными к службе.
В пояснительной записке говорится, что в период войны в Украине было «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен», в том числе имеющих судимость.
Отмечается, что в России уже действует закон, позволяющих призывать заключенных по мобилизации.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.
Известно, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вербовал заключенных на войну в Украине. Поступали сообщения о том, что Минобороны тоже посылает осужденных воевать, но существенных доказательств этой информации пока нет.