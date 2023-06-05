Мать чеченских активистов Зарема Мусаева попала в больницу. Она больше года находится под арестом

Жена бывшего судьи Верховного суда в отставке Сайди Янгулбаева и мать чеченских правозащитников Зарема Мусаева попала в больницу, сообщил ее сын Абубакар Янгулбаев.

Мусаева находится в СИЗО с января 2022 года. За это время, по словам сына, у нее ухудшилось зрение и развилась боль в спине, из-за которой она практически не может передвигаться.

«Ее перевозят на коляске, она не может пользоваться прогулками, ей тяжело даются суды. И самое опасное — это сахарный диабет второй степени, который требует постоянного наблюдения и лечения, для сдерживания прогрессии», — написал Янгулбаев в телеграме.

20 января 2022 года в нижегородскую квартиру судьи Янгулбаева и его жены пришли силовики. Они увезли женщину без одежды и необходимых лекарств в неизвестном направлении. Позже ее арестовали на 15 суток по административному нарушению — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

Сейчас женщина находится в СИЗО в Грозном по делу о применении опасного насилия в отношении силовика (ч. 2 ст. 318 УК). 5 мая суд продлил ей меру пресечения до 12 августа.