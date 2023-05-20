Взрывы не помогут демократии

В Берлине 29–30 апреля прошла встреча участников демократической оппозиции для обсуждения первых шагов по созданию широкой коалиции. Была принята Декларация российских демократических сил, под которой продолжается сбор подписей на Change.org. Но формирование коалиции еще впереди, сделан только один из первых шагов. В фундаменте объединения всегда общие цели и ценности. При этом в коалицию не могут входить люди, чьи идеи и действия уже сейчас вызывают принципиальные разногласия, не столько политические, сколько нравственные. Одним из таких вопросов является отношение к публичной поддержке политического насилия внутри России, к призывам к вооруженной борьбе за власть и одобрению точечных насильственных акций, подобных взрыву в кафе в Санкт-Петербурге (в ходе которого был убит пропагандист Владлен Татарский. — Прим. ред.). По таким вопросам всегда нужно договариваться «на берегу». Иначе они неизбежно настигнут коалицию тогда, когда это будет стоить ей поражения. Общение в ходе встречи показало, что некоторые ее участники, выразимся мягко, не верят в возможность избежать силового противостояния с властями. При этом допускалось, что если сейчас вывести миллион человек на улицы Москвы, то теоретически процесс трансформации власти по сценарию мирной революции может начаться. Но в условиях стабильной вертикали и тотальных репрессий это невозможно, а значит, уверены они, вооруженное противостояние «власти и общества» неизбежно.

На встрече в Берлине мы стали свидетелями того, насколько активны и напористы оказались некоторые из людей, продвигающих эту точку зрения.

В отличие от других участников, они привели на встречу большую группу своих сторонников, которые действовали сообща и навязывали свою повестку агрессивно. Мы настаивали на внесение в Декларацию крайне важной для нас позиции: «Подписавшие Декларацию отвергают насилие как метод политической борьбы и прихода к власти». И этот пункт был решительно отвергнут, но, что гораздо важнее, отвергнуто даже предложение его обсуждать в том или ином виде. Почему это так важно? Мы провели анонимный опрос среди подписантов нашей петиции «Нет войне», опубликованной в первые дни вторжения и набравшей около 1 млн 300 тысяч подписей. Оказалось, что более 70% из них остаются в России. На вопрос «Может ли демократическая оппозиция в текущих условиях публично заявлять о поддержке вооруженного сопротивления путинскому режиму внутри России?» около 60% ответили «нет» и около 30% ответили «да».

С одной стороны, мы получили поддержку нашей позиции, но 30% имеющих другую точку зрения — это очень много. И с мнением этих людей, мы уверены, надо работать.

Надо объяснять довольно очевидные, но затмеваемые сегодня эмоциями вещи: люди с оружием в руках, захватившие власть, уже ни оружие, ни власть из рук не выпустят. Исторических примеров слишком много, и самый яркий и близкий для россиян — катастрофа 1917 года. Мы уже высказывались на эту тему ранее, а сейчас предлагаем к обсуждению десять аргументов против насильственных методов.

Насилие на войне и насилие в политической борьбе внутри страны — совсем разные вопросы. На войне сражаются армии. В политике участвуют миллионы людей, не имеющих военных навыков. Армия Украины не пойдет свергать Путина. Она не двинется дальше отвоеванных территорий. Победа Украины означает окончание войны, но вовсе не гарантирует смену власти в России. Война закончится, но борьба с путинизмом в России продолжится. Любые отряды, подготовленные и вооруженные в Украине, независимо от названия будут восприниматься как подконтрольные Украине. Оружие и готовность его применять в России есть у кого угодно, кроме сторонников демократии, — от силовиков и «рассерженных патриотов» до вагнеровцев и кадыровцев. В России есть отчаянные и решительные люди. Возможно, есть и реальные партизаны. Но поджечь военкомат или повредить железную дорогу вовсе не то же самое, что сменить власть и удержать страну под контролем. Призывы к оружию сегодня звучат от оппозиционных сил из-за рубежа, которые не имеют реальной поддержки внутри страны. В условиях серьезного раскола в обществе и сохраняющегося влияния кремлевской пропаганды это призывы не к революции, а к затяжной гражданской войне. Конец войны приближает вовсе не «храбрая» риторика, а боевая работа ВСУ и массовый отказ россиян участвовать в агрессии. Сейчас задача оппозиции — лишить войну и Путина всякой общественной поддержки в России. Репрессиям всегда есть куда расти, вплоть до расправ и смертной казни. Они работают против лучших людей страны, уничтожают ее потенциал. Наша общая задача — сохранить гражданское общество, а не ускорить его зачистку. Большинство реально работающих в России политических организаций позиционируют себя как мирные. Это и правозащитники, и политики, и сторонники Навального и ФБК. Иное попросту означало бы невозможность борьбы за общественное мнение внутри России. Запад опасается хаоса в России и ее неконтролируемого распада. Эти опасения сдерживают его в том числе и в вопросе военной поддержки Украины. Запад заинтересован во внутриэлитных сценариях отстранения Путина от власти и ориентирован на поддержку умеренных оппозиционных сил. Готовность брать в руки оружие зачастую становится следствием отнюдь не продуманной политической позиции, но эмоций — не только чувства бессилия и переживания ужасов войны, но связанных с ней социальными последствиями. Человек может считать себя демократом и быть против войны, но жаждать действия и мести путинской верхушке любыми средствами. Такие люди пополняют в том числе и ряды настроенных против Путина правых радикалов, часть из которых готовы идти за Пригожиным и Стрелковым-Гиркиным. Самая популярная в России политическая организация демократического толка — команда Навального и ФБК — всегда действовала легальными и мирными способами, организуя мирные демонстрации и ведя агитацию. Власти воспользовались убийством Татарского, чтобы начать кампанию по признанию ФБК террористической организацией.

Это уже причина, по которой ФБК (и не только они) не станут присоединяться к коалиции, которая не смогла четко определить своего отношения к вопросу революционного насилия.