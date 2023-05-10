МВД объявило в федеральный розыск сына Заремы Мусаевой Байсангура Янгулбаева

МВД РФ объявило в федеральный розыск Байсангура Янгулбаева, младшего сына находящейся в СИЗО Заремы Мусаевой и бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева. На карточку в базе МВД обратила внимание ASTRA.

В оппозиционном чеченском тг-канале «1ADAT» пишут, что сам Янгулбаев до сих пор не знает, по какой статье его ищут.

«Скажем больше, ранее когда стало известно о возбуждении уголовного дела он даже писал, с целью ознакомиться материалами дела в кадыровское следствие и те не ответили, хотя по их же российским законам у них стоит срок на ответ максимум до 30 дней», — говорится в сообщении.

В 2022 году Байсангура внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В «ОВД-Инфо» предполагают, что против него возбудили уголовное дело по террористической или экстремистской статье.

Ранее в реестр попал и средний сын Янгулбаева, Ибрагим.

Байсангур уехал из России 2 года назад.

20 января 2022 года в нижегородскую квартиру судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой пришли силовики. Женщину задержали в качестве свидетеля, а затем арестовали на 15 суток по административному нарушению — она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

Правозащитники связывают похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева, экс-сотрудника северокавказского филиала КПП.