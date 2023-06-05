Гладков: 14-летний подросток получил контузию в результате обстрела села Глотово в Белгородской области

В результате обстрела села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — рассказал Гладков.
В Глотово снаряд повредил окна, кровлю и фасад одного частного дома. Повреждения получили хозпостройки.
Также под обстрел сегодня попали Сподарюшино, Почаево и Козинка.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области находятся около 100 человек, но обстрелы не позволяют уточнить эти данные.
«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал губернатор региона.
Ранее «Русский добровольческий корпус» заявлял, что полностью контролирует Новую Таволжанку.
В результате обстрела села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — рассказал Гладков.
В Глотово снаряд повредил окна, кровлю и фасад одного частного дома. Повреждения получили хозпостройки.
Также под обстрел сегодня попали Сподарюшино, Почаево и Козинка.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области находятся около 100 человек, но обстрелы не позволяют уточнить эти данные.
«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал губернатор региона.
Ранее «Русский добровольческий корпус» заявлял, что полностью контролирует Новую Таволжанку.