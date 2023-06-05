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Гладков: 14-летний подросток получил контузию в результате обстрела села Глотово в Белгородской области

В результате обстрела села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — рассказал Гладков.

В Глотово снаряд повредил окна, кровлю и фасад одного частного дома. Повреждения получили хозпостройки.

Также под обстрел сегодня попали Сподарюшино, Почаево и Козинка.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области находятся около 100 человек, но обстрелы не позволяют уточнить эти данные.

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал губернатор региона.

Ранее «Русский добровольческий корпус» заявлял, что полностью контролирует Новую Таволжанку.

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В результате обстрела села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу», — рассказал Гладков.

В Глотово снаряд повредил окна, кровлю и фасад одного частного дома. Повреждения получили хозпостройки.

Также под обстрел сегодня попали Сподарюшино, Почаево и Козинка.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что в селе Новая Таволжанка Белгородской области находятся около 100 человек, но обстрелы не позволяют уточнить эти данные.

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал губернатор региона.

Ранее «Русский добровольческий корпус» заявлял, что полностью контролирует Новую Таволжанку.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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