Глава Белгородской области заявил, что власти из-за обстрелов не могут войти в село Новая Таволжанка

В селе Новая Таволжанка Белгородской области находятся около 100 человек, но обстрелы не позволяют уточнить эти данные, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт», — сказал Гладков во время прямого эфира.

Гладков также пообещал, что банки предоставят кредитные каникулы жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые были временно отселены из-за обстрелов.

Новая Таволжанка — село в Шебекинском районе Белгородской области. Ранее «Русский добровольческий корпус» заявлял, что полностью контролирует Новую Таволжанку, откуда выехали все жители.

«Бойцы "Русского добровольческого корпуса" который день контролируют населенный пункт Новая Таволжанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село — населенный пункт в пять тысяч человек. Сейчас он пуст, здесь находятся только бойцы „Русского добровольческого корпуса“. Другой власти в этом регионе нет», — утверждал представитель РДК Денис Никитин (Капустин).