Генрокуратура Украины: ВС РФ сбросили на центр Торецка 2 авиабомбы, 3 человека ранены

Российские войска обстреляли Торецк в Донецкой области с использованием фугасных авиабомб ФАБ-250, трое местных жителей получили осколочные ранения. Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины.

По предварительным данным Донецкой областной прокуратуры, армия России нанесла два удара по центру города при помощи ФАБ-250. Две женщины и один мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы. Трое правоохранителей, проезжавших мимо, получили контузии.

Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, административное здание и помещение банка. Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным руководителя Донецкой областной администрации Павла Кириленко на утро 5 июня, за сутки российская армия обстреляла город Угледар, Авдеевку и другие населенные пункты региона. Ранения получили три человека. 20 мая в результате обстрелов Торецка пять человек получили ранения, в том числе — 11-летний ребенок, сообщил Кириленко.