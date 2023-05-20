В результате обстрелов Торецка в Донецкой области российскими войсками пять человек получили ранения, включая 11-летнего ребенка

В результате обстрелов Торецка в Донецкой области Вооруженными силами РФ пять человек получили ранения, в том числе — 11-летний ребенок. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

«Россияне накрыли фактически весь город Градами — поврежденные жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница. Среди раненых — 11-летний ребенок», — написал Кириленко.

По его словам, всем пострадавшим предоставили медицинскую помощь. Их состояние здоровья — удовлетворительное.

Ранее глава обладминистрации рассказал, что за сутки двое жителей области погибли и двое были ранены в результате действий российской армии. Утром ВС РФ обстреляли Славянск ракетами — один дом был разрушен, еще девять получили повреждения. Ударам подверглись города Угледар и Торецк, а также другие населенные пункты области.