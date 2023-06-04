«РДК» и Легион «Свобода России» заявили, что губернатор Белгородской области не явился на передачу пленных

«РДК» и Легион «Свобода России» опубликовали ролики, в которых сообщили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на передачу пленных. Об этом сообщается в их видеообращении.

«Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное ни гражданское руководство не интересует. Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах», — говорится в сообщении в канале РДК.

По их словам, пленные будут переданы Украине.