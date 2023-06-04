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НовостиОбщество

«РДК» и Легион «Свобода России» заявили, что губернатор Белгородской области не явился на передачу пленных

«РДК» и Легион «Свобода России» опубликовали ролики, в которых сообщили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на передачу пленных. Об этом сообщается в их видеообращении.

«Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное ни гражданское руководство не интересует. Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах», — говорится в сообщении в канале РДК.

По их словам, пленные будут переданы Украине.

В телеграм-канале Гладкова до этого появилось сообщение, что он провел «суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти». Подробностей о повестке совещания он не привел.

Ранее сегодня Министерство обороны России отчиталось об отражении очередной «атаки диверсантов» в Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков до этого сообщил о бое с диверсантами в Новой Таволжанке. Вскоре он согласился встретиться с «Русским добровольческим корпусом», который пообещал передать двоих пленных.

На предложение также отреагировал глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам».

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«РДК» и Легион «Свобода России» опубликовали ролики, в которых сообщили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на передачу пленных. Об этом сообщается в их видеообращении.

«Пленных, кстати, стало гораздо больше, но судьба их ни военное ни гражданское руководство не интересует. Только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах», — говорится в сообщении в канале РДК.

По их словам, пленные будут переданы Украине.

В телеграм-канале Гладкова до этого появилось сообщение, что он провел «суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти». Подробностей о повестке совещания он не привел.

Ранее сегодня Министерство обороны России отчиталось об отражении очередной «атаки диверсантов» в Белгородской области.

Губернатор области Вячеслав Гладков до этого сообщил о бое с диверсантами в Новой Таволжанке. Вскоре он согласился встретиться с «Русским добровольческим корпусом», который пообещал передать двоих пленных.

На предложение также отреагировал глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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