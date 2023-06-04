Гладков сообщил о бое с диверсантами в Новой Таволжанке. Он согласился встретиться с «Русским добровольческим корпусом»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков согласился встретиться с «Русским добровольческим корпусом», который пообещал передать двоих пленных. Глава региона записал видеообращение.

Гладков заявил, что видел обращение «подлецов, негодяев, убийц и фашистов». «На самом деле зашли, с ДРГ идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал он.

Губернатор согласился встретиться с представителями РДК в многостороннем автомобильном пункте пропуска Шебекино с 17 до 18 часов при условии, что пленные живы. Губернатор гарантировал безопасность бойцам при встрече.

РДК и легион «Свобода России» ранее предложили Гладкову встретиться в храме в Новой Таволжанке по случаю православного праздника Троица и обсудить войну в Украине.

В обмен на «пару минут общения» РДК пообещал передать двух военнопленных. «Приезжайте на машине скорой помощи лично, в сопровождении водителя, без оружия», — заявили в РДК. Они призвали Гладкова прийти в храм до 17:00.

При этом на предложение отреагировал глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам».

По видео, опубликованном РДК, родственники опознали 48-летнего Алексея Беляева из города Кашин Тверской области, сообщает ASTRA. По их словам, Алексей Беляев «служил в зоне СВО», но где именно, — они не знают.

«Он приезжал в мае на две недели домой, собирал справки по здоровью, пытался остаться. Но ему не дали, и он уехал обратно», — говорят ASTRA родные. При этом они не знают, был ли Алексей когда-либо на территории Белгородской области.