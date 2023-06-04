Минобороны России отчиталось об отражении «атаки диверсантов» в Белгородской области

Министерство обороны России отчиталось об отражении очередной «атаки диверсантов» в Белгородской области. Об этом сообщили в ведомстве.

«4 июня подразделениями прикрытия госграницы выявлена попытка ДРГ украинских террористов переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По противнику нанесён артиллерийский удар, он рассеян и отошёл», — заявили в МО.

В социальных сетях днем распространилось фейковое видео с уличными боями в Новой Таволжанке. Позже местные жители в разговоре с ASTRA заявили, что в селе нет таких локаций и домов.

«Бои сейчас идут за рекой Северский Донец, там только частные дома, это старая застройка», — рассказала ASTRA одна из выехавших жительниц Новой Таволжанки.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о бое с диверсантами в Новой Таволжанке. Вскоре он согласился встретиться с «Русским добровольческим корпусом», который пообещал передать двоих пленных.

На предложение также отреагировал глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам».