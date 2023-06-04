Королевство дорогих зеркал

В мировой прокат вышла долгожданная диснеевская «Русалочка» — римейк классического мультфильма 90-х о рыжеволосой Ариэль, которая обменивает ангельский голос и подводный мир на возможность оказаться рядом с любимым принцем. С первых анонсов проект сопровождала шумиха — в первую очередь из-за решения выбрать на главную роль всем привычной «белой» Русалочки афроамериканскую актрису Хэлли Бейли. Диснеевские трехмерные римейки часто вызывают скептическую реакцию по разным причинам: новые саундтреки, неудачный кастинг, плохо анимированные второстепенные персонажи. К тому же, далеко не все римейки действительно добавляют что-то новое к проверенной временем классике: изменить внешность главной героини недостаточно, чтобы фильм ощущался современным. Но, как показывают кассовые сборы, пересъемка золотого фонда Disney — прекрасный способ заработать на новом поколении зрителей, привыкших к трехмерной анимации: для детей нулевых и десятых рисованные мультфильмы 20 века не являются священным воспоминанием детства. Кинокритик Алиса Таёжная вспомнила, как студия Disney переснимала студийные хиты с учетом новой повестки, и субъективно расположила попытки от худшей к лучшей.

Красавица и чудовище, реж. Билл Кондон (2017) Похищение невесты в эпоху феминизма Бюджет: 250 млн долларов Сборы: 1,25 млрд долларов

Кадр из фильма «Красавица и чудовище». Источник: Kinopoisk

«Красавицу и чудовище» переснимали в разгар движения#MeToo, а на главную роль взяли одну из самых известных актрис-феминисток — Эмму Уотсон: к тому моменту она практически ушла из кино в активизм. В интервью Эмма рассказывала, что для нее важно было подчеркнуть независимость, образованность и храбрость юной Белль, и переосмыслить сказку как современную историю равноправной любви. Но никаких новых измерений Уотсон в образ не добавила: еще в оригинальном сценарии говорилось, что главная героиня — образованная, начитанная и независимая, не интересуется ухаживаниями грубого мачо и хочет от жизни большего. Негативные отзывы вызвал и категорически несмешной персонаж-гей, в оригинале — прилипала злодея Гастона. Он помпезно одет, манерен, откровенно глуп и неуклюже эксцентричен: именно такими геев изображали в Голливуде в махровые времена консерваторов.

Лучшие сцены нового фильма покадрово повторяли оригинал, перевоспитание Чудовища из хищника в благородного принца осталось за кадром, а сам монстр в исполнении Дэна Стивенса больше всего похож на ростовую куклу.

Главная же проблема современных римейков Диснея в «Красавице и чудовище» торчит занозой — это лишенные обаяния второстепенные герои-предметы или животные, из-за которых многие дети так полюбили именно диснеевские версии сказок. Часы и подсвечник, заварочный чайник и гардеробный шкаф даже с интересными актерскими голосами — всего лишь неуклюжие бездушные вещи с ртами и глазами, которых хочется развидеть раз и навсегда. Малефисента, реж. Роберт Стромберг (2014) «Спящая красавица» в пересказе демонической антигероини Бюджет: 185 млн долларов Сборы: 760 млн долларов

Кадр из фильма «Малефисента». Источник: Kinopoisk

Одно из популярных решений для римейка — рассказать знакомую историю с другой стороны. Так «Малефисента» дает голос чудовищу — коварной ведьме, чье проклятие погружает Спящую красавицу в вечный сон. Приквел объясняет, что корни характера Малефисенты — не беспричинная злоба, а разбитое сердце, предательство и травма: люди идут войной на ее любимый дикий мир, а возлюбленный отрезает фее крылья во время сна. Режиссер «Малефисенты» до съемок фильма получил два Оскара за арт-дирекшн в «Аватаре» и «Алисе в Стране Чудес», и имел полную свободу действий на площадке: отсюда выдуманные миры, флора и фауна, явно вдохновленные его предыдущими проектами. А вот на людей, кроме Эль Фэннинг и Анджелины Джоли, смотреть в основном больно, особенно когда актеры второго плана оказываются рядом с суперзвездами. Спустя 10 лет после выхода фильма образ Джоли кажется вульгарным и портит ее природный магнетизм. Но очевидно, что грим с острыми скулами и жутковатой улыбкой повлияет на то, как Анджелину запомнят зрители младше 30 лет.

Дамбо, реж. Тим Бёртон (2019) Душераздирающая драма о слоненке в цирковом рабстве Бюджет: 170 млн долларов Сборы: 350 млн долларов

Кадр из фильма «Дамбо». Источник: Kinopoisk

«Дамбо» — один из самых долгосрочных проектов Disney — не оправдал продюсерских ожиданий, несмотря на режиссуру Тима Бёртона и невероятно трогательного главного героя. Кажется, зрители всё еще не готовы к драматичной истории эксплуатации животных, закулисью цирка и человеческой жестокости, хотя буквальное насилие Бёртон оставил за кадром. Сложнее всего было не просто очеловечить Дамбо, но сделать его милым и добрым, подчеркнуть его душевность и уязвимость на фоне людей, считающих себя главнее и умнее животных. У Бёртона Дамбо получился невероятно органичным и очаровательным. За его движениями стоял замечательный creature performer (актер, который исполняет роли выдуманных существ) Эдд Осмонд. Именно постоянное физическое нахождение исполнителя в кадре и его непосредственное участие в сценах с живыми актерами дает фильму цельность и рукотворную теплоту. Но что однозначно не сработало в адаптации Бёртона — это отрицательные персонажи-люди, которых очень трудно понять и почувствовать: большинство ролей просто необязательны. Книга джунглей, реж. Джон Фавро (2016) Остросюжетная история выживания Маугли Бюджет: 175 млн долларов Сборы: 970 млн долларов

Кадр из фильма «Книга джунглей». Источник: Kinopoisk

Оригинальный мультфильм, известный легкомысленным настроением и песней про «Самое необходимое», максимально не похож на джунгли глазами Джона Фавро. Режиссер «Железного человека» снимал лайв-экшен, используя последние технологии своего времени и наблюдения за жизнью диких животных: этот опыт он еще применит в своем следующем суперхите «Король Лев». «Книга джунглей» — совсем не беззаботное путешествие сироты по зеленым зарослям, а фильм о страхе и беззащитности человека перед дикой природой, хищниками и стихией. Маленький Маугли — герой, которому необходимо научиться жить в диких условиях и защитить себя. Центральная тема фильма — хрупкий баланс между человеком и животным, и двойственность человеческой природы. Контраст между живым ребенком в кадре и сотней персонажей-животных сглажен в фильме при помощи невероятной хореографии и уникального устройства съемочных павильонов: так компьютерный и реальный мир соединились в гармонии, не вызывая у зрителя ощущения дешевой открытки.

Мулан, реж. Ники Каро (2020) Храбрая сердцем китаянка успевает всё везде и сразу Бюджет: 200 млн долларов Сборы: 100 млн долларов

Кадр из фильма «Мулан». Источник: Kinopoisk

«Мулан» вышла в злополучные первые ковидные недели и, несмотря на большие ожидания студии, провалилась в прокате, быстро уйдя на стриминг-платформы. Что довольно несправедливо, ведь режиссеру Ники Каро удалось сделать из не самого успешного диснеевского мультфильма отличный азиатский боевик с впечатляющими батальными сценами и поединками. Сходство с первоисточником минимально: «Мулан» — куда более дерзкий и агрессивный проект о женской силе, боевых искусствах и долге перед семьей и родиной. Помимо великолепной Лю Йифей в главной роли, в фильме играет легенда китайского кино Гон Ли: ее колдунья-птица — одна из лучших находок новой «Мулан». Правда, полной эмансипации главной героини не происходит: победив, Мулан возвращается в семью и живет по отцовским заветам. В Китае и других азиатских странах «Мулан» раскритиковали за экзотизацию Востока и апроприацию китайской культуры, хотя проект позиционировался как инклюзивный. Действительно, среди основных создателей фильма (не считая актеров) нет ни одного азиатского имени — ни среди сценаристов, ни среди режиссерской группы, ни в арт-департаменте. Аладдин, реж. Гай Ричи (2019) Восточный криминальный экшен с Уиллом Смитом Бюджет: 180 млн долларов Сборы: 1 млрд долларов

Кадр из фильма «Аладдин». Источник: Kinopoisk

Несмотря на скепсис критиков, пестрый «Аладдин» режиссера «Большого куша» и «Джентльменов» выстрелил на весь мир: создать ощущение восточного базара и приключений у Ричи более чем получилось. История «Аладдина» — об уличном воришке, авантюризме и большом надувательстве, а в аферах Ричи явно разбирается. Самым большим разочарованием стали исполнители главных ролей: роман Аладдина и Жасмин вызывает минимум интереса. Несмотря на формальное попадание в типажи, это едва ли не самые невыразительные принц и принцесса во вселенной Диснея. Как и Джафар, явно не дотягивающий до зловещего змеиного оригинала.



Зато Джинн в исполнении Уилла Смита сделал весь фильм: это одна из самых удачных ролей в карьере актера, от которой он сам явно получил огромное удовольствие. В оригинале анимированного синего Джинна дублировал величайший комик Робин Уильямс. Уилл Смит, к счастью, не пытается с ним соперничать, а придумывает другой образ: более вальяжный и самоироничный, с легким налетом хип-хопа, в то время как музыкальные номера Уильямса были классически эстрадными.

Король Лев, реж. Джон Фавро (2019) Мюзикл National Geographic в дикой Африке Бюджет: 250 млн долларов Сборы: 1,7 млрд долларов

Кадр из фильма «Король Лев». Источник: Kinopoisk

Больше всего «Короля Льва» критиковали за покадровое повторение оригинала и блеклость персонажей — по сравнению с синими носорогами и розовыми фламинго в мультфильме 1994 года герои фильма Джона Фавро действительно присыпаны пылью саванны. Но в этом и была цель создателей: сделать анимированных животных максимально похожими на настоящих, показать далекий континент и его животный мир такими, какими они предстают перед исследователями, а не перед посетителями зоопарков. Пумба в новом «Короле Льве» выглядит как настоящий бородавочник, Шрам лишен фирменных зеленых глаз и черной гривы (и всё равно сильно отличается от других львов), а шаман Рафики двигается как пожилая обезьяна. Команда фильма создала 9 тысяч уникальных персонажей, а художники-графики кропотливо прорисовали каждый волосок в гриве и капилляр в глазу. Фильм попытался соединить, насколько это возможно, живую природу и рукотворный талант. В репортажах со съемочной площадки авторы делятся всеми фазами создания фильма: от наблюдений за стаями животных в саванне до разных способов записи актерских голосов. Так Фавро удалось не просто переснять легендарный мультфильм, а сделать самоценную киноверсию, которая не пытается сравниться с оригиналом, но уводит его в другую плоскость — синтеза последних технологий, психологизма и внимательного отношения к природе. Круэлла, реж. Крэйг Гиллеспи (2021) Злодейка из «Ста далматинцев» — немного Вивьен Вествуд Бюджет: 100 млн долларов Сборы: 205 млн долларов

Кадр из фильма «Круэлла». Источник: Kinopoisk