В России заблокировали сайт Greenpeace

Согласно карточке, решение о блокировке было принято 1 июня, а первые блокировки произошли 2 июня. Какой госорган заблокировал сайт правозащитников, не уточняется. «Роскомсвобода» полагает, что это за этим стоит Генпрокуратура

«Неуказаный госорган» внес сайт экологической организации Greenpeace в реестр запрещенной информации. Внимание на запись в реестре обратила «Роскомсвобода».

19 мая Генпрокуратура России признала Greenpeace «нежелательной» организацией. По их версии, организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», а также «пытается мешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов».

На этом фоне российское отделение Greenpeace объявило о закрытии.