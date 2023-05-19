Генпрокуратура признала Greenpeace «нежелательной» организацией

В начале мая российский Greenpeace заявил, что реальная площадь лесных пожаров в России в 10 раз больше официальной статистики. По их данным, с начала года реальная площадь пожаров составила 5,2 миллиона га земли, тогда как в официальную сводку попали только 0,59 миллионов га.



