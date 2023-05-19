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Генпрокуратура признала Greenpeace «нежелательной» организацией

Генпрокуратура России признала Greenpeace «нежелательной» организацией. Об этом сообщили в ведомстве.

В список попала международная неправительственная некоммерческая организация «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды), уточнили в ведомстве.

По версии Генпрокуратуры, организация:

  • представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации;
  • занимается активным продвижением политической позиции, пытается вмешаться во внутренние дела государства;
  • пытается сформировать негативное общественное мнение и мешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов;
  • финансирует деятельность «иностранных агентов», требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества и граждан;
  • занимается антироссийской пропагандой, призывает к дальнейшей экономической изоляции страны и ужесточению санкционных мер.

В начале мая российский Greenpeace заявил, что реальная площадь лесных пожаров в России в 10 раз больше официальной статистики. По их данным, с начала года реальная площадь пожаров составила 5,2 миллиона га земли, тогда как в официальную сводку попали только 0,59 миллионов га.


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Генпрокуратура России признала Greenpeace «нежелательной» организацией. Об этом сообщили в ведомстве.

В список попала международная неправительственная некоммерческая организация «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды), уточнили в ведомстве.

По версии Генпрокуратуры, организация:

  • представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации;
  • занимается активным продвижением политической позиции, пытается вмешаться во внутренние дела государства;
  • пытается сформировать негативное общественное мнение и мешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов;
  • финансирует деятельность «иностранных агентов», требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества и граждан;
  • занимается антироссийской пропагандой, призывает к дальнейшей экономической изоляции страны и ужесточению санкционных мер.

В начале мая российский Greenpeace заявил, что реальная площадь лесных пожаров в России в 10 раз больше официальной статистики. По их данным, с начала года реальная площадь пожаров составила 5,2 миллиона га земли, тогда как в официальную сводку попали только 0,59 миллионов га.


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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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