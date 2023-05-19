Генпрокуратура признала Greenpeace «нежелательной» организацией

Генпрокуратура России признала Greenpeace «нежелательной» организацией. Об этом сообщили в ведомстве.
В список попала международная неправительственная некоммерческая организация «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды), уточнили в ведомстве.
По версии Генпрокуратуры, организация:
- представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации;
- занимается активным продвижением политической позиции, пытается вмешаться во внутренние дела государства;
- пытается сформировать негативное общественное мнение и мешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов;
- финансирует деятельность «иностранных агентов», требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества и граждан;
- занимается антироссийской пропагандой, призывает к дальнейшей экономической изоляции страны и ужесточению санкционных мер.
В начале мая российский Greenpeace заявил, что реальная площадь лесных пожаров в России в 10 раз больше официальной статистики. По их данным, с начала года реальная площадь пожаров составила 5,2 миллиона га земли, тогда как в официальную сводку попали только 0,59 миллионов га.
Генпрокуратура России признала Greenpeace «нежелательной» организацией. Об этом сообщили в ведомстве.
В список попала международная неправительственная некоммерческая организация «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды), уточнили в ведомстве.
По версии Генпрокуратуры, организация:
- представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации;
- занимается активным продвижением политической позиции, пытается вмешаться во внутренние дела государства;
- пытается сформировать негативное общественное мнение и мешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов;
- финансирует деятельность «иностранных агентов», требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества и граждан;
- занимается антироссийской пропагандой, призывает к дальнейшей экономической изоляции страны и ужесточению санкционных мер.
В начале мая российский Greenpeace заявил, что реальная площадь лесных пожаров в России в 10 раз больше официальной статистики. По их данным, с начала года реальная площадь пожаров составила 5,2 миллиона га земли, тогда как в официальную сводку попали только 0,59 миллионов га.