«Мы все живём здесь, конечно, нам не всё равно»

19 мая 2023 года Генеральная прокуратура России признала Greenpeace нежелательной организацией. В перечень внесли нидерландское юрлицо «Гринпис Интернешнл». На фоне этого российское отделение организации объявило о закрытии. «Новая-Европа» поговорила с руководителем программы по защите ООПТ Greenpeace Михаилом Крейндлиным о перспективах экоактивизма в стране, которая ведет войну.

Михаил Крейндлин руководитель программы по защите ООПТ Greenpeace

— «Гринпис» признали нежелательной организацией. Как вы узнали о решении Генпрокуратуры? — Все сотрудники узнали о решении по-разному, — в основном из СМИ и официального сайта Генпрокуратуры. — Насколько такое решение было ожидаемо внутри коллектива? Как вы готовились к такому развитию событий? — Живя в наших реалиях, мы видели, что многие независимые экологические организации признавались «иноагентом» или «нежелательными». — В 2022 году депутат Госдумы Александр Якубовский требовал признать Гринпис «нежелательными». Как вы считаете, это конкретный политический заказ? Или вы попали под «горячую руку»? Чем вы так не угодили действующей власти? — В начале сентября мы выступили против законопроекта, который может разрешить сплошные санитарные рубки у самых берегов Байкала. Они запрещены с 1999 года для сохранения удивительного объекта нашей страны, включённого в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Какое совпадение: один из авторов законопроекта ― сам депутат Якубовский.

Мы полагаем, что эти события связаны, особенно после того, как депутат сообщил, что нашёл «коллег» из межфракционной группы (некоторые из них — тоже авторы законопроекта), вместе с которыми и выступает за ликвидацию Гринпис. Связано ли признание «Гринпис» нежелательной организацией сейчас с запросом Якубовского, мы не знаем. Это остается вопросом.

Депутат Госдумы Александр Якубовский. Фото: «Единая Россия»

— Как теперь изменится работа фонда? Какие дальнейшие планы организации?

— В связи с решением прокуратуры мы вынуждены закрыть организацию. Запрещая Greenpeace International, власти фактически запрещают деятельность нашей российской организации, которая борется за сохранение природы и благоприятной окружающей среды, гарантированной Конституцией РФ, именно в России. — Какие самые главные достижения за 30 лет работы организации в России вы могли бы назвать? — При поддержке и инициативе Гринпис в России было создано шесть объектов ЮНЕСКО ― «Девственные леса Коми», «Озеро Байкал», «Западный Кавказ», «Центральный Сихотэ-Алинь», «Золотые горы Алтая», «Вулканы Камчатки».

Последние годы мы защищали объекты всемирного наследия от бездумных попыток начать вести интенсивную хозяйственную деятельность, противоречащую их статусу.

Нам вместе с партнерами из других НКО удалось, в том числе выиграв дело в Верховном Суде, защитить «Девственные леса Коми» (первый российский объект всемирного наследия) от золотодобычи, «Золотые горы Алтая» от прокладки газопровода в Китай, «Западный Кавказ» — от размещения олимпийских объектов на его границе. Вместе с нашими сторонниками мы отбили порядка 15 попыток ослабления законодательства об особо охраняемых природных территориях, снятия запрета на изъятие земель ООПТ (последнюю уже в этом году). Больше двадцати лет российский «Гринпис» посвятил защите озера Байкал: боролся с браконьерами, уничтожавшими байкальскую нерпу, вместе с другими организациями и сторонниками добился закрытия Байкальского ЦБК. Вместе с «Гринпис» неравнодушным россиянам удалось настоять на переносе нефтепровода «Восточная Сибирь ― Тихий океан», который планировалось проложить всего в 800 метрах от озера. В последнее время сотрудники изучали проблему замусоривания Байкала пластиком и загрязнения его вод опасными веществами и добивались запрета на рубку леса у его берегов.

Сбор мусора на озере Байкал. Фото: «Гринпис»

На протяжении многих лет «Гринпис» боролся с опасным токсическим загрязнением диоксинами и другими химикатами, в том числе наши активисты не давали ввозить в Россию опасные отходы из других стран. С нашей помощью удалось добиться, чтобы за разлив нефтепродуктов в Норильске в 2020 году «Норникель» заплатил огромный штраф в 146 миллиардов рублей. При нашем содействии в России стали обсуждать угрозы климатического кризиса и предпринимать первые меры по борьбе с ним. Российский «Гринпис» был первым, кто поднял в нашей стране вопрос о раздельном сборе отходов и их переработке. После долгих лет нашей работы, борьбы со строительством опасных мусоросжигательных заводов, экспертных оценок и выступлений раздельный сбор — пусть пока и не самый совершенный — стал нашей повседневной реальностью, а для того, чтобы помочь людям вести экологичный образ жизни вместе с сотнями волонтёров по всей стране мы сделали и постоянно обновляем уникальную карту Recyclemap. На ней собрано 30 тысяч пунктов приёма вторсырья в 64 городах России. Вместе с ведущими экспертами мы провели большое исследование и предложили решения, как достичь климатической нейтральности через развитие циклической экономики и сокращение отходов, защиту лесов, предотвращение пожаров, использование возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. «Гринпис» много работал для того, чтобы энергетика нашей страны была основана на самых передовых и экологичных технологиях, которые сохраняют природу, позволяют обходиться без добычи ископаемого топлива, помогают решать проблемы климатического кризиса и создают основу для экономики будущего. Наши эксперты изучили опыт самых разных регионов, которые используют возобновляемые источники энергии. Гринпис предложил регионам включить развитие возобновляемых источников энергии в их планы по адаптации к изменениям климата, и во многих регионах получил официальную поддержку своим предложениям.

Фото: Юлия Давыдова / «Гринпис»

Каждый год наши сотрудники и волонтёры спасали от пожаров леса и торфяники, благодаря нашей работе введён запрет на поджоги травы, а инициированную нами кампанию «Останови огонь!» теперь ежегодно проводит Авиалесоохрана и МЧС. С нашей помощью созданы группы добровольных лесных пожарных по всей стране, теперь это целое движение высокопрофессиональных волонтёров.

— Зачем вообще иностранным организациям обращать внимание на экологические проблемы России? — «Гринпис» — не иностранная, а международная организация, отделения, которой есть в десятках стран, каждое из них ведет свою работу фокусируется на том, что важно для их страны. Деятельность Гринпис осуществляется только на частные пожертвования, что обеспечивало независимость и от политиков и бизнеса. Российская природа обладает безусловной ценностью не только для россиян, но и для всего мира. Работу «Гринпис» в России поддерживали и простые россияне: сотни тысяч человек подписывали петиции, еще 40 тысяч человек жертвовали деньги.

Сотрудники Гринпис в России ― граждане Российской Федерации, они не могли не обращать внимания на экологические проблемы в стране, потому что это наша страна.

Мы все живём здесь, конечно, нам не всё равно, что будет с Байкалом, с лесами Карелии и Якутии, с особо охраняемыми природными территориями по всем стране.