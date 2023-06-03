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НовостиОбщество

Оккупационные власти Запорожской области сообщили о взрывах в Мелитополе и Бердянске

В Мелитополе (юг Запорожской области) прозвучало около пяти взрывов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации — взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в 18:40 серия взрывов прозвучала также в Бердянске. «По предварительной информации, сработала система ПВО — сбито 6 ракет», — уточнил он.

Ранее сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о подрыве железной дороге вблизи села Долинское. Он отметил, что россияне используют дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт.

Вчера, 2 июня, Рогов сообщил об обстреле морского порта в Бердянске. 21 мая Украина заявила о нанесении удара по штабу оккупационных российских властей в городе.

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В Мелитополе (юг Запорожской области) прозвучало около пяти взрывов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации — взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в 18:40 серия взрывов прозвучала также в Бердянске. «По предварительной информации, сработала система ПВО — сбито 6 ракет», — уточнил он.

Ранее сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о подрыве железной дороге вблизи села Долинское. Он отметил, что россияне используют дорогу для перевозки личного состава и военной техники на фронт.

Вчера, 2 июня, Рогов сообщил об обстреле морского порта в Бердянске. 21 мая Украина заявила о нанесении удара по штабу оккупационных российских властей в городе.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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