Оккупационные власти Запорожской области сообщили о взрывах в Мелитополе и Бердянске

В Мелитополе (юг Запорожской области) прозвучало около пяти взрывов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации — взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в 18:40 серия взрывов прозвучала также в Бердянске. «По предварительной информации, сработала система ПВО — сбито 6 ракет», — уточнил он.