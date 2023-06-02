Порт в Бердянске подвергся обстрелу

Оккупационные власти Запорожской области заявили об обстреле порта в Бердянске. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, всего прозвучало три взрыва. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявил Рогов.
В то же время местные жители публикуют видео, на которых у порта виден столб дыма.
21 мая Украина заявила об ударе по штабу оккупационных российских властей в Бердянске.
«Успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении управления Стратегических коммуникаций ВСУ.
Оккупационные власти Запорожской области заявили об обстреле порта в Бердянске. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным, всего прозвучало три взрыва. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявил Рогов.
В то же время местные жители публикуют видео, на которых у порта виден столб дыма.
21 мая Украина заявила об ударе по штабу оккупационных российских властей в Бердянске.
«Успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении управления Стратегических коммуникаций ВСУ.