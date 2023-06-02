logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиОбщество

Порт в Бердянске подвергся обстрелу

Оккупационные власти Запорожской области заявили об обстреле порта в Бердянске. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным, всего прозвучало три взрыва. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявил Рогов.

В то же время местные жители публикуют видео, на которых у порта виден столб дыма.

21 мая Украина заявила об ударе по штабу оккупационных российских властей в Бердянске.

«Успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении управления Стратегических коммуникаций ВСУ.

pdfshareprint

Оккупационные власти Запорожской области заявили об обстреле порта в Бердянске. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным, всего прозвучало три взрыва. Попадание пришлось по территории морского порта. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — заявил Рогов.

В то же время местные жители публикуют видео, на которых у порта виден столб дыма.

21 мая Украина заявила об ударе по штабу оккупационных российских властей в Бердянске.

«Успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении управления Стратегических коммуникаций ВСУ.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya