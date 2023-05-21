Украина заявила об ударе по штабу оккупационных российских властей в Бердянске

Украина заявила об ударе по штабу россиян в Бердянске. Об этом сообщает управление Стратегических коммуникаций ВСУ. «Успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении управления Стратегических коммуникаций ВСУ.

Ранее оккупационные «власти» Запорожской области заявляли о ракетном ударе по городу британской ракетой Storm Shadow. По их данным, пострадавших при атаке нет, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow.

Дальность стрельбы этой ракеты — 250 километров. До этого максимальный радиус действия ракет, которые США поставляли в Украину, составлял 80 километров.

«Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины», — пишет CNN.

Анонимный источник рассказал журналистам телеканала, что Украина пообещала не использовать эти ракеты для атак по территории России. При этом CNN подчеркивает, что западные чиновники называют Крым суверенной территорией Украины.

Российские власти осудили передачу ракет Storm Shadow. «Расцениваем данное решение как очередной крайне враждебный шаг Лондона, нацеленный на дальнейшее накачивание Украины вооружениями и ведущий к серьезной эскалации обстановки в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в МИД РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «весьма негативно» относятся к таким поставкам.