Власти Смоленской, Курской и Брянской областей заявили о сбитых дронах и взрывах. В Калужской области в лесу упал «неопознанный объект»

Власти Смоленской и Курской областей заявили, что их регионы атаковали беспилотниками. В Смоленской области, как сообщил врио губернатора Василий Анохин, два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Атака произошла в деревнях Пересна (Починковский район) и Дивасы (Смоленский район), никто не пострадал.

Фото: Василий Анохин / Telegram

Как утверждает Baza, дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области: около двух часов ночи беспилотник взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции «Транснефти» в деревне Пересна, в результате была повреждена водяная емкость пожаротушения. Спустя полчаса еще один дрон атаковал газораспределительную станцию в деревне Дивасы, было повреждено административное здание, утверждает телеграм-канал.

Фото: Василий Анохин / Telegram

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь на 2 июня рядом с Курском система ПВО сбила «несколько украинских беспилотников». По данным Baza, всего было сбито восемь беспилотников, атака длилась полчаса. Обломками дронов были повреждены несколько домов, в том числе на Линейной и Рабочей улице. Позже Старовойт заявил, что в результате атаки беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.

Фото: Роман Старовойт / Telegram

Фото: Роман Старовойт / Telegram

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что регион за утро дважды обстреляли со стороны Украины (чем именно, он не уточнил). По его словам, были обстреляны села Ломаковка Стародубского муниципального округа и Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет, во втором селе загорелся жилой двухквартирный дом. Помимо этого, как рассказал глава Калужской области Владислав Шапша, «неопознанный объект» упал в лесу региона, после падения произошел взрыв. Никто не пострадал, объекты экономики и жилые дома не повреждены, отчитались власти.