Суд впервые оштрафовал онлайн-кинотеатр по статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних

Мировой суд Санкт-Петербурга оштрафовал видеосервис «Триколор Кино и ТВ» на 1,2 млн рублей по статье об «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Также на 200 тысяч рублей оштрафовали должностное лицо компании. Что именно стало причиной для наказания, в ведомстве не уточнили. Оператор «Триколор» сообщил РБК, что уже удалил контент, который стал причиной для протокола.

Источник РБК на медиарынке рассказал, что в основном претензии Роскомнадзора к видеосервисам связан с фильмом «Идеальные незнакомцы»: : в нем одна из героинь делает каминаут перед друзьями. В 2017 году картине выдали прокатное удостоверение с рейтингом 16+. По данным РБК, сейчас в Минкультуры прорабатывают вопрос об отзыве удостоверения.