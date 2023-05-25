Обложили Даню

«Страх и стыд… договоритесь! Остановитесь! НЕТ ВОЙНЕ», — так под фотографией в виде черного квадрата 24 февраля 2022 года написал в своем инстаграме Данила Козловский. Актер, режиссер, продюсер, сценарист. На тот момент ему было 36. В отличие от некоторых (и куда более старших) своих коллег по цеху, которые в тот день тоже написали на фоне черного квадрата фразу «нет войне», но потом — спустя несколько дней — стерли, Козловский ничего не стирал. Хоть и слово «война» уже в России было под запретом. Хоть и оставался в России. Более того, через три дня он выложил фотографии украинцев из бомбоубежища и написал, что происходящее «катастрофа», что «гибнут люди, солдаты, мирные жители и этому нет никакого оправдания». Козловский тогда обратился лично к президенту Путину с просьбой остановить войну. «Меня зовут Данила Козловский и я против войны. Говорю это от своего и только от своего имени и от своего сердца», — подчеркнул он.

Войну не остановят. Козловский больше не будет ничего писать, публиковать и говорить. За год, когда страна изменится до неузнаваемости, а деятелей культуры разделят на своих и врагов-предателей, — на успешного режиссера, актера и продюсера Данилу Козловского напишут донос о дискредитации российской армии. Данила прервет молчание и попытается объяснить, что патриотизм заключается не в том, чтобы поддерживать любые решения власти. Его начнут гнобить с еще большей силой, и не только его: в театр его учителя Льва Додина, где играет Козловский, придет с проверкой Роспотребнадзор… Обаятельный полный мальчик, начинавший карьеру в школьном сериале «Простые истины» и в «Улицах разбитых фонарей», выросший до работ у Германа-младшего и Алексея Учителя, ставший сам режиссером удачных и не очень киноработ, модный и успешный, — Данила Козловский и до войны не высказывался о вещах, которые его задевали. Но не производил впечатление человека, способного рисковать ради собственной позиции. Война всё изменила. «Новая газета Европа» представляет портрет человека, от которого ожидали фразу «всё не так однозначно», а он сказал «я против» и от этой фразы не отрекся.

Козловский и головокружительная карьера Данила Козловский родился 3 мая 1985 года в Москве в семье людей искусства. Его отец Валерий Козловский, доктор философских наук, уже много лет преподает в Московском государственном институте культуры, где в середине 90-х создал первый в стране факультет рекламы. Мать Козловского — актриса Надежда Звенигородская. Родители развелись рано — Данила Козловский и двое его братьев были еще детьми. Воспитание сыновей легло в основном на плечи матери, актерскую карьеру ей пришлось приостановить. Сегодня она периодически снимается в рекламе и в эпизодах кино.

Данила Козловский с отцом Валерием Ивановичем. Фото: Danila Kozlovky

Из трех сыновей наибольшая тяга к лицедейству рано проявилась у среднего — Данилы. Несмотря на это, с 11 до 17 лет он, а также его братья проходили учебу в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе. При этом уже тогда Козловский делал первые шаги в кино. В 1999 году его пригласили в сериал про школу «Простые истины» на роль хулигана-шестиклассника Дениса Селивёрстова. Эта роль стала для Козловского кинодебютом, однако не принесла большого успеха и известности, как, например, актрисам-сестрам Арнтгольц, снявшимся в том же сериале. Но говорят, что именно после «Простых истин» Козловский приобрел уверенность в выборе будущей профессии. После окончания учебы в кадетском корпусе он поступил на факультет актерского искусства и режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, на курс под руководством Льва Додина. На этом же курсе училась Елизавета Боярская. Вместе после окончания СПбГАТИ они войдут в состав Молодой студии Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге под руководством того же Додина, а затем и в труппу этого театра. У Данилы с Елизаветой завязался роман, что оба не отрицали. В дальнейшем стали друзьями, и играли не только на одной сцене, но и в кино. Например, в фильме «Статус свободен» Боярская и Козловский через несколько лет как раз снялись в роли пары, которая тяжело рассталась.

Данила Козловский с матерью Надеждой Звенигородской. Фото: Danila Kozlovky

С середины 2000-х карьера Данилы начала развиваться головокружительными темпами. В возрасте 20 лет он снялся у Германа-младшего в исторической драме «Гарпастум» о жизни одной семьи на фоне Первой мировой войны и о судьбе футбола в царской России. Его роль футболиста Николая оценила критика. Козловский получил первую в своей жизни премию — «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России в номинации «лучшая мужская роль».

Затем работы в кино пошли без остановки. С его участием вышли фильмы «Мы из будущего», «Пять невест», «Шпион», «Духless», где Козловскому доставались главные роли. Наконец, в 2013 году Козловский сыграл самого Валерия Харламова, легендарного советского хоккеиста, в картине «Легенда №17». Спустя год последовал небольшой дебют в Голливуде — Козловский появился в фантастической саге «Академия вампиров». Но больше успехов ему по-прежнему приносила работа в России. «Дубровский», «Статус: Свободен», «Экипаж», «Викинг», скандальная «Матильда» Алексея Учителя, в которой Козловский сыграл роль графа Воронцова. Данила приобрел статус звезды и модного интеллектуала, о котором пишет глянец и светская хроника. То он снимается в рекламе Chanel c самой Кирой Найтли, то выступает на сцене Большого театра, где исполняет давнюю мечту — под аккомпанемент оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» поет хиты классиков американского эстрадно-джазового вокала 1930-х–1950-х годов: Фрэнка Синатры, Тони Беннета, Дина Мартина, Нэта Кинга Коула… Его приглашают в попечительские советы благотворительных фондов. Так, Козловский стал официальным лицом фонда «Выход в Петербурге», занимающегося решением проблем аутизма, потом — членом попечительского совета фонда помощи детям, страдающим редким генетическим заболеванием «буллезный эпидермолиз». Детей с этим заболеванием называют «бабочками», метафорично сравнивая их чувствительную кожу с крылом бабочки. О проблемах этих детей Данила будет говорить в своих соцсетях.

Съёмки фильма «Тренер». Фото: Kinopoisk

В какой-то момент Козловский начал выступать и продюсером фильмов, в которых играет. В конце концов даже учредил собственную компанию по производству фильмов и телевизионных программ — ООО «ДК Интертеймент».

В 2018 году его объявят официальным послом Чемпионата мира по футболу в России. В преддверии чемпионата Козловский снял и спродюсировал спортивную драму «Тренер». Фильм, само собой, получил государственную финансовую поддержку (Козловскому это впоследствии тоже припомнят). В «Тренере» Данила снова сыграл главную роль — бывшего бомбардира национальной сборной по футболу Юрия Столешникова, ставшего тренером провинциальной команды.

Ода Валентина, дочь Данилы Козловского. Фото: Instagram

Роль его девушки исполнила актриса Ольга Зуева, в реальной жизни впоследствии родившая от него дочь. Сегодня обе проживают в США. Козловскому будет 34, когда он станет отцом. «Когда мне раньше говорили про подобные трансформации, я думал, что это какая-то пафосная чушь. Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь. Но чтобы какой-то титанический сдвиг случился в сознании — ну хорош… Но это реально случается! Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно, абсолютной и безусловной любовью. Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает, ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее. Самое главное для меня — моя дочь», — отмечал Козловский, презентуя очередную свою режиссерскую работу — сериал про революцию «Крамора».

Одной из последних киноработ Козловского стал фильм «Чернобыль». Впрочем, несмотря на неплохую операторскую и режиссерскую работу, картина получила неоднозначные отзывы критики. Многие склонялись к тому, что российский «Чернобыль» скопировал одноименный сериал, снятый ранее американским телеканалом НВО и британской телесетью Sky. К слову, для съемок этой картины — спустя год после выхода американского сериала — Козловский действительно получил государственную финансовую поддержку от «Фонда кино».

Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Фото: Kinopoisk

Этот фильм запомнился, пожалуй, благодаря двум вещам: обсуждениями романа режиссера с актрисой Оксаной Акиньшиной, сыгравшей одну из главных ролей, и саундтреком, который к российскому «Чернобылю» записала Алла Пугачёва. Она также исполнила песню «Мы в этой жизни только гости». То, что в фильме появилась Пугачёва, не случайно: именно она в сентябре 1986 года, через пять месяцев после взрыва ядерного реактора на Чернобыльской АЭС, не побоялась дать концерт под открытым небом для девяти тысяч ликвидаторов аварии в поселке вахтовиков, недалеко от Припяти, то есть всего в нескольких километрах от еще не закрытого саркофагом реактора. Впоследствии именно это выступление в зоне повышенной радиации негативно отразилось на здоровье и голосе певицы.

Поддержать независимую журналистику

Козловский и гражданская позиция До полномасштабного вторжения России в Украину (из-за позиции относительно него Козловского, как и Пугачёву, запишут в «предатели»), — еще год. В апреле 2021 года актер и режиссер даст большое интервью журналистке Ирине Шихман для ее ютуб-программы «А поговорить?». Отвечая на вопрос о том, следует ли артистам высказывать свою гражданскую позицию и политические взгляды, Козловский сказал: «В идеальной системе координат, мне кажется, что актер не должен этим заниматься. Не должен агитировать — ни за, ни против. Но дальше мы оказываемся в определенном контексте, определенном мире, политической ситуации и времени, где что-то меняется. Должен ли я был высказываться по поводу событий в Беларуси (акции протеста в Беларуси, начавшиеся в августе 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Большинство участников протеста подверглись избиениям, арестам и пыткам. — Прим. ред.)? Наверное, нет. Но когда я видел, как там всё это происходит, эти зверства и преступления против народа, я искренне по этому поводу высказался. Когда я высказывался по поводу Ходорковского (бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский после встречи с президентом, на которой поднял тему коррупции в стране, провел в тюрьме 10 лет по обвинению в экономических преступлениях, сегодня признан властями РФ иностранным агентом. — Прим. ред.), давно, лет десять назад, я искренне это делал. Для меня это был герой, который сидит незаконно. Надо ли мне было высказываться? Имело ли это какой-то смысл? Не знаю. Меня бесит то, что создается вакуум, в котором у тебя не остается выбора. Ты должен занять ту или другую позицию.

Как может, условно говоря, либеральная часть общества проповедовать свободу, когда многие их представители зачастую не оставляют [за оппонентами право выбора]…

Когда кто-то говорит: «Вы знаете, а я за действующую власть, я за Путина», то он будет просто уничтожен, по нему катком проедут. Вот Слепаков написал стих в своей манере, как он обычно и делает. Я такого количества проклятий не помню. Он имеет право [на свое мнение] или нет? По факту получается, что нет, мы не имеем права. Это серьезная проблема». На вопрос о том, пойдет ли он на следующих выборах голосовать за Путина, Козловский ответил отрицательно: «Я вообще против несменяемости власти. Это безотносительно Путина. Я просто не верю, что 30 лет можно успешно руководить страной. И тут я воспользуюсь цитатой самого Путина, который еще в начале своего правления на вопрос о том, будет ли он повторно баллотироваться, ответил отрицательно в достаточно резкой манере. И в этом смысле я поддерживаю того Путина, который против этого. Любое долголетие власти — синоним застоя».

Интервью Данилы Козловского Ирине Шихман. Фото: скрин видео

Козловский и война в Украине «То, что происходит сейчас, — это катастрофа. Во всех смыслах. Человеческая, гуманистическая, политическая, экономическая. Да какая угодно. Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм — это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь. К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. И пишу я этот текст не ради хайпа или, боже упаси, желания еще больше разжечь пожар агрессии, а потому что по-настоящему болит.

Сейчас задают ставший уже легендарный вопрос «где ты был все эти восемь лет». Хочется сразу спросить «а где, собственно, были вы», но вопросом на вопрос отвечать неприлично,

поэтому отвечу по-другому. Не знаю… Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать… был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью, когда надо было всеми способами призывать к разуму и миру. Наивно полагал, что всё это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно».

Так он напишет на своей странице в инстаграме 24 февраля 2022 года. Антивоенную позицию Козловскому припомнят не сразу. Сначала летом 2022 года его фамилия появится в черном списке «Предателей и врагов», который, судя по логотипу, распространил в сети некий «Комитет защиты национальных интересов». Пояснялось, что «врагами и предателями» объявлены те, кто выступает против «процветания и безопасности нашей Родины»: «Они — предатели, которых мы никогда не забудем и не простим. И мы приложим все усилия, чтобы они ответили за свои поступки <…> Всё это происходило при поддержке и потворстве украинского режима и его западных кураторов, которые, по сути, не обращали внимания на совершаемые преступления. Уверены, их ждет справедливый суд».

Виталий Бородин. Фото: Facebook

В списке, помимо Козловского, — разумеется, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, певица Вера Брежнева, музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков и Дмитрий Глуховский, журналисты Дмитрий Муратов и Наталья Синдеева, и многие другие. А спустя более чем год после начала полномасштабной войны, когда в России вовсю, — в том числе и в отношении деятелей культуры, — возродится практика доносов, его напишут и на Козловского, за тот его февральский пост 2022 года. Автор — получивший широкую известность на почве сочинительства таких произведений активист Виталий Бородин. Себя он называет главой общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (по сути, это подделка основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией). До Козловского Бородин успел написать доносы на Валерия Меладзе, Семёна Слепакова, Диану Арбенину, Лию Ахеджакову и Аллу Пугачёву. Претензия одна: «заработали на стране», которая им дала всё, а теперь «ее хают».

В доносе на Козловского Бородин заявил, что актер в свое время якобы уехал из России в США, но «лишился там средств»

и «решил вернуться в Россию, как и многие другие актеры и артисты, осуждающие специальную военную операцию, чтобы вновь заработать денег». Помимо февральского поста в инстаграме, в качестве «доказательств» Бородин приводил интервью Козловского Ирине Шихман, в котором актер якобы «призывал граждан выходить на митинги». Донос активно поддержали ультра-патриотические российские телеграм-каналы, в частности, общественная деятельница Яна Поплавская, известная по яркой, но единственной роли в кино — Красной Шапочки. Последняя посвятила Козловскому несколько постов в своем телеграме, настаивая, что актер «свалил из страны» в США; при этом Яна ссылалась, по ее словам, на проверенный источник, «известное издания Life.ru, имеющее свидетельство о регистрации СМИ, выданное Роскомнадзором». «Не пора ли вводить статью для тех, кто оправдывает тех, кто оправдывает киевский режим?!» — задавалась вопросом дама и публично негодовала: «Обласканные всеми, властью и народом, звучащие из каждого утюга, всё равно нашли, за что ненавидеть страну. Жили не тужили, всё было прекрасно. Но не мила оказалась родная страна».

В ответ на донос Бородина и посты Поплавской Козловский опубликовал открытое заявление, в котором заявил, что никуда не уезжал, что не имеет второго гражданства, что живет и работает в России, а в США навещает дочь. По словам актера, он не призывал выходить на митинги, а слова, на которые ссылается Бородин, Козловский произносил не во время интервью, а на съемочной площадке сериала «Крамора». «Все подобные действия прикрываются «патриотизмом», — писал в своем телеграм-канале Козловский. — Писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти в телеграм-каналах и прочих СМИ — ничего из этого не имеет отношения к патриотизму. Это угар, жизнь от которого ни у кого лучше не станет. Ищите патриотизм в других вещах. В созидании, в помощи, в милосердии, в честности, даже если это не всегда приятно и очень сложно. Но только так можно сделать вокруг себя жизнь лучше. Или хотя бы попробовать.

Для меня всегда было важным пытаться делать свое дело хорошо, и именно в этом я видел свое предназначение и служение. Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за поддержку и любовь. Мне важно пытаться делать что-то хорошее, светлое и доброе, как бы это сейчас наивно ни звучало. Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране. Самое главное в сложные времена — оставаться людьми». Актер подал в суд иск к Бородину о защите чести и достоинства. Вскоре ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что прокуратура Москвы проведет в отношении Козловского проверку по статье о «дискредитации» российской армии. Суд в итоге не принял его иск против Бородина, ссылаясь на то, что в заявлении «отсутствовали» исчерпывающие данные об ответчике.



Заседание суда по делу Театра Европы в Санкт-Петербурге. Фото: Екатерина Баркалова, специально для «Новой газеты Европа»