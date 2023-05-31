На PREMIER, START и «Мегафон» составили протоколы о «ЛГБТ‑пропаганде» среди несовершеннолетних

На онлайн-кинотеатры PREMIER, START и оператора «Мегафон» составили протоколы о «ЛГБТ-пропаганде» (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). На это обратила внимание «Медиазона».

Заседание по административному делу PREMIER пройдет 21 июня в Мещанском районном суде. Дело «Мегафона» 29 июня, в свою очередь, рассмотрит Тверской районный суд. Дело ООО «Старт.Ру» рассмотрят в Черемушкинском районном суде, но дата заседания пока не назначена. Всем сервисам могут грозить штрафы до четырех миллионов рублей.

Как сообщает РБК, причиной для составления протокола на онлайн-кинотеатр START стала «демонстрация ЛГБТ» в фильме «Идеальные незнакомцы»: в нем одна из героинь делает каминаут перед друзьями. Также ранее у картины стоял возрастной ценз 16+. Сейчас его поменяли на 18+.

В PREMIER заявили РБК, что претензии регулятора связаны с маркировкой, а не «пропагандой» ЛГБТ.

Ранее стало известно, что протокол о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних составили на кинокомпанию «Русский репортаж» из-за показа сериала «Сделано в Италии».