Российские войска атаковали Киев дронами и крылатыми ракетами. Власти города заявили об уничтожении 30 воздушных целей

Над Киевом и областью силы ПВО уничтожили 30 воздушных целей, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«В этот раз атака была комбинированной — дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно, с разных направлений Киев атаковали БПЛА, по предварительным данным — барражирующие боеприпасы "Shahed"», — рассказал он.

Как уточнили в Генштабе ВСУ, всего ночью во время обстрела украинской территории ВС РФ применили 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных беспилотников Shahed, все они уничтожены, утверждают украинские военные.

По данным Генпрокуратуры Украины, в Киевской области пострадали 11-летний ребенок и 68-летний мужчина. Мужчину госпитализировали.