Российские войска атаковали Киев дронами и крылатыми ракетами. Власти города заявили об уничтожении 30 воздушных целей

Над Киевом и областью силы ПВО уничтожили 30 воздушных целей, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«В этот раз атака была комбинированной — дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно, с разных направлений Киев атаковали БПЛА, по предварительным данным — барражирующие боеприпасы "Shahed"», — рассказал он.
Как уточнили в Генштабе ВСУ, всего ночью во время обстрела украинской территории ВС РФ применили 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных беспилотников Shahed, все они уничтожены, утверждают украинские военные.
По данным Генпрокуратуры Украины, в Киевской области пострадали 11-летний ребенок и 68-летний мужчина. Мужчину госпитализировали.
Фото: Офис Генерального прокурора Украины
Фото: Офис Генерального прокурора Украины
Как отметили в администрации города, воздушные атаки продолжаются без перерыва шестой день подряд.
Ночью в Киеве были слышны взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщал о работе системы ПВО. О работе ПВО говорили также в Киевской областной администрации. В Дарницком районе Киева после воздушной тревоги, по словам Кличко, на дороге обнаружили «тлеющие обломки ракеты». Кроме того, как рассказал мэр украинской столицы, в Подольском районе в результате падения обломков загорелся травяной настил.
По всей Украине ночью была объявлена воздушная тревога.
Киев находится под обстрелом российских войск практически ежедневно. Ночью с 31 мая на 1 июня российские войска атаковали украинскую столицу ракетами «Искандер», сообщили в Генштабе ВСУ. По данным украинских военных, все 10 выпущенных ракет были сбиты ПВО. В Киеве начали расследование после сообщения о закрытом убежище в поликлинике, возле которой во время обстрела погибли три человека. Мэр города потребовал проверить все укрытия.
Обновлено 10:03. Добавлена информация Генпрокуратуры о пострадавших
Над Киевом и областью силы ПВО уничтожили 30 воздушных целей, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
«В этот раз атака была комбинированной — дронами и крылатыми ракетами одновременно. Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно, с разных направлений Киев атаковали БПЛА, по предварительным данным — барражирующие боеприпасы "Shahed"», — рассказал он.
Как уточнили в Генштабе ВСУ, всего ночью во время обстрела украинской территории ВС РФ применили 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных беспилотников Shahed, все они уничтожены, утверждают украинские военные.
По данным Генпрокуратуры Украины, в Киевской области пострадали 11-летний ребенок и 68-летний мужчина. Мужчину госпитализировали.
Фото: Офис Генерального прокурора Украины
Фото: Офис Генерального прокурора Украины
Как отметили в администрации города, воздушные атаки продолжаются без перерыва шестой день подряд.
Ночью в Киеве были слышны взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщал о работе системы ПВО. О работе ПВО говорили также в Киевской областной администрации. В Дарницком районе Киева после воздушной тревоги, по словам Кличко, на дороге обнаружили «тлеющие обломки ракеты». Кроме того, как рассказал мэр украинской столицы, в Подольском районе в результате падения обломков загорелся травяной настил.
По всей Украине ночью была объявлена воздушная тревога.
Киев находится под обстрелом российских войск практически ежедневно. Ночью с 31 мая на 1 июня российские войска атаковали украинскую столицу ракетами «Искандер», сообщили в Генштабе ВСУ. По данным украинских военных, все 10 выпущенных ракет были сбиты ПВО. В Киеве начали расследование после сообщения о закрытом убежище в поликлинике, возле которой во время обстрела погибли три человека. Мэр города потребовал проверить все укрытия.
Обновлено 10:03. Добавлена информация Генпрокуратуры о пострадавших