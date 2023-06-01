Власти Киева: три человека погибли во время обстрела со стороны российских войск

Российские войска снова атаковали Киев, сообщила пресс-служба Киевской военной администрации. В результате атаки погибли три человека, из них один ребенок. Пострадали 10 человек.
«Первый день лета… Эта атака связана с применением агрессором предположительно оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты в Киев улетели не из самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа», — говорится в сообщении администрации.
Предварительно, российские войска атаковали украинскую столицу крылатыми ракетами баллистического типа, однако окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы, отметили в администрации.
По предварительной информации, все воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, добавили власти Киева.
Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве прозвучала серия взрывов. В Днепровском районе от осколков а загорелся автомобиль, в Деснянском районе повреждена поликлиника. В том же районе повреждены две школы, районный пункт полиции и детский сад. В жилых домах выбиты окна и двери, «взрывной волной сорвало балкон».
Разрушенная поликлиника в Деснянском районе. Фото: Киевская администрация
Поврежденный дом в Днепровском районе. Фото: Киевская администрация
Днепровский район. Зафиксировано повреждение трубопровода горячего водоснабжения. Фото: Киевская администрация
Киев находится под обстрелом российских войск практически ежедневно. Утром 30 мая украинскую столицу 17-й раз за май атаковали беспилотниками, погиб один человек. Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн, отметили в администрации. Воздушная тревога длилась почти три часа. По данным командования Воздушных сил Украины, всего ночью по всей стране были сбиты 29 беспилотников из 31 запущенных.
Российские войска снова атаковали Киев, сообщила пресс-служба Киевской военной администрации. В результате атаки погибли три человека, из них один ребенок. Пострадали 10 человек.
«Первый день лета… Эта атака связана с применением агрессором предположительно оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты в Киев улетели не из самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа», — говорится в сообщении администрации.
Предварительно, российские войска атаковали украинскую столицу крылатыми ракетами баллистического типа, однако окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы, отметили в администрации.
По предварительной информации, все воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, добавили власти Киева.
Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве прозвучала серия взрывов. В Днепровском районе от осколков а загорелся автомобиль, в Деснянском районе повреждена поликлиника. В том же районе повреждены две школы, районный пункт полиции и детский сад. В жилых домах выбиты окна и двери, «взрывной волной сорвало балкон».
Разрушенная поликлиника в Деснянском районе. Фото: Киевская администрация
Поврежденный дом в Днепровском районе. Фото: Киевская администрация
Днепровский район. Зафиксировано повреждение трубопровода горячего водоснабжения. Фото: Киевская администрация
Киев находится под обстрелом российских войск практически ежедневно. Утром 30 мая украинскую столицу 17-й раз за май атаковали беспилотниками, погиб один человек. Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн, отметили в администрации. Воздушная тревога длилась почти три часа. По данным командования Воздушных сил Украины, всего ночью по всей стране были сбиты 29 беспилотников из 31 запущенных.