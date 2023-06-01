Власти Киева: три человека погибли во время обстрела со стороны российских войск

Российские войска снова атаковали Киев, сообщила пресс-служба Киевской военной администрации. В результате атаки погибли три человека, из них один ребенок. Пострадали 10 человек.

«Первый день лета… Эта атака связана с применением агрессором предположительно оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Поэтому ракеты в Киев улетели не из самолетов. Предварительно это были крылатые ракеты и баллистического типа», — говорится в сообщении администрации.

Предварительно, российские войска атаковали украинскую столицу крылатыми ракетами баллистического типа, однако окончательно количество и тип оружия определят Воздушные силы, отметили в администрации.

По предварительной информации, все воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, добавили власти Киева.

Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве прозвучала серия взрывов. В Днепровском районе от осколков а загорелся автомобиль, в Деснянском районе повреждена поликлиника. В том же районе повреждены две школы, районный пункт полиции и детский сад. В жилых домах выбиты окна и двери, «взрывной волной сорвало балкон».