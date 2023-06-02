Минюст внес в реестр «иноагентов» «Проект», Дмитрия Орешкина и Романа Супера

Министерство юстиции РФ вновь пополнило реестр «иностранных агентов». Обновление опубликовано на сайте ведомства.
В перечень внесли политолога Дмитрия Орешкина, журналиста Романа Супера и историка Максима Кузахметова. Также «иноагентами» признали издание «Проект», которое ранее Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных», и «Ярновости».
По версии Минюста, Орешкин, Супер и Кузахметов «заявляли о поддержке властей Украины».
Издание «Ярновости», как указало ведомство, «распространяло недостоверную информацию» о деятельности властей РФ и материалы «иноагентов». «Проект», говорится в сообщении, «распространял недостоверную информацию о действиях российской власти и ВС РФ» и также распространял материалы «иноагентов».
Неделю назад ведомство внесло в реестр «иноагентов», в том числе, солиста группы «Би-2» Леву (Егора Бортника), экономиста Владислава Иноземцева и бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева.
Министерство юстиции РФ вновь пополнило реестр «иностранных агентов». Обновление опубликовано на сайте ведомства.
В перечень внесли политолога Дмитрия Орешкина, журналиста Романа Супера и историка Максима Кузахметова. Также «иноагентами» признали издание «Проект», которое ранее Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных», и «Ярновости».
По версии Минюста, Орешкин, Супер и Кузахметов «заявляли о поддержке властей Украины».
Издание «Ярновости», как указало ведомство, «распространяло недостоверную информацию» о деятельности властей РФ и материалы «иноагентов». «Проект», говорится в сообщении, «распространял недостоверную информацию о действиях российской власти и ВС РФ» и также распространял материалы «иноагентов».
Неделю назад ведомство внесло в реестр «иноагентов», в том числе, солиста группы «Би-2» Леву (Егора Бортника), экономиста Владислава Иноземцева и бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева.