Минюст внес в реестр «иноагентов» «Проект», Дмитрия Орешкина и Романа Супера

Министерство юстиции РФ вновь пополнило реестр «иностранных агентов». Обновление опубликовано на сайте ведомства.

В перечень внесли политолога Дмитрия Орешкина, журналиста Романа Супера и историка Максима Кузахметова. Также «иноагентами» признали издание «Проект», которое ранее Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных», и «Ярновости».

По версии Минюста, Орешкин, Супер и Кузахметов «заявляли о поддержке властей Украины».

Издание «Ярновости», как указало ведомство, «распространяло недостоверную информацию» о деятельности властей РФ и материалы «иноагентов». «Проект», говорится в сообщении, «распространял недостоверную информацию о действиях российской власти и ВС РФ» и также распространял материалы «иноагентов».