Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» солиста группы «Би-2» и экономиста Владислава Иноземцева

Ведомство пояснило, что солист «Би-2» «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Ранее Лева Би-2 написал в комментариях под одним из его постов в инстаграме, что «путинская Россия» вызывает в нем «омерзение и брезгливость». Он также заявил, что не вернется в РФ с концертами.

Музыкант начал переписку после того, как одна из поклонниц поздравила его с 9 мая. В ответ солист написал, что день капитуляции Германии и День победы в Европе отмечают 8 мая. Тогда его призвали не смешивать политику Путина и подвиг советских солдат.

«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость», — написал музыкант.