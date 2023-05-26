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Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» солиста группы «Би-2» и экономиста Владислава Иноземцева

Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» солиста группы «Би-2» Леву (Егора Бортника) и экономиста Владислава Иноземцева.

В список «иноагентов» также попали:

  • Ирина Аллеман, ведущая канала «Популярная политика» в YouTube
  • Владислав Иноземцев, экономист
  • Сергей Чернышов, директор Новосибирского открытого колледжа
  • Александра Архипова, антополог, фольклорист
  • Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии
  • Анна Пшеничная, юристка
  • Магомед Гаджиев, бывший депутат Госдумы от «Единой России»
  • Ольга Цуканова, глава «Совета матерей и жен». Сама организация также включена в реестр
  • «Общенародный Союз Возрождения России»

Ведомство пояснило, что солист «Би-2» «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Ранее Лева Би-2 написал в комментариях под одним из его постов в инстаграме, что «путинская Россия» вызывает в нем «омерзение и брезгливость». Он также заявил, что не вернется в РФ с концертами.

Музыкант начал переписку после того, как одна из поклонниц поздравила его с 9 мая. В ответ солист написал, что день капитуляции Германии и День победы в Европе отмечают 8 мая. Тогда его призвали не смешивать политику Путина и подвиг советских солдат.

«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость», — написал музыкант.

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Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» солиста группы «Би-2» Леву (Егора Бортника) и экономиста Владислава Иноземцева.

В список «иноагентов» также попали:

  • Ирина Аллеман, ведущая канала «Популярная политика» в YouTube
  • Владислав Иноземцев, экономист
  • Сергей Чернышов, директор Новосибирского открытого колледжа
  • Александра Архипова, антополог, фольклорист
  • Александр Габуев, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии
  • Анна Пшеничная, юристка
  • Магомед Гаджиев, бывший депутат Госдумы от «Единой России»
  • Ольга Цуканова, глава «Совета матерей и жен». Сама организация также включена в реестр
  • «Общенародный Союз Возрождения России»

Ведомство пояснило, что солист «Би-2» «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Ранее Лева Би-2 написал в комментариях под одним из его постов в инстаграме, что «путинская Россия» вызывает в нем «омерзение и брезгливость». Он также заявил, что не вернется в РФ с концертами.

Музыкант начал переписку после того, как одна из поклонниц поздравила его с 9 мая. В ответ солист написал, что день капитуляции Германии и День победы в Европе отмечают 8 мая. Тогда его призвали не смешивать политику Путина и подвиг советских солдат.

«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Все что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость», — написал музыкант.

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