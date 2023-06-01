Перебежчик от народа

В начале марта румынское медиа RBN опубликовало видеозапись переговоров бывшего депутата Госдумы с неким мужчиной. На записи бывший депутат рассказывает о своем желании получить европейский или американский паспорт в обмен на информацию о российских элитах. «Дай мне паспорт, и я приведу его. Я приведу туда человека, который даст им много чего интересного. <…> Я много что знаю. Но я не хочу этого говорить», — говорит седой мужчина на видео. Этот человек — в прошлом «правая рука» сенатора Сулеймана Керимова и депутат Госдумы с 18-летним стажем Магомед Гаджиев, которого Минюст на прошлой неделе признал иноагентом за «поддержку властей Украины». При этом еще в прошлом году глава «ДНР» Денис Пушилин публично благодарил Гаджиева за то, что тот якобы продал свою яхту и купил на эти деньги технику для российских военных. «Новая-Европа» рассказывает, как депутат из Дагестана стал миллиардером на игорном бизнесе, но был вынужден бежать из страны после конфликта с Керимовым и теперь создает себе выгодный имидж на Западе.

Человек, лицо которого видно на записи слитых переговоров, — это бывший депутат Госдумы от Республики Дагестан Магомед Гаджиев, по прозвищу Мага-фикса. — Говорят, в 1990-е, до того как он попал в государственную систему, он крутил наперстки на рынках, вокзалах, и у него был такой золотой зуб, который называли фикса. Это одна из легенд, — рассказывает редактор дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магомедов. Он же подтвердил «Новой-Европа», что на видеозаписи Гаджиев: — Думаю, эта запись настоящая. То, что он говорит, близко к реальности. Человек торгуется.

Скрин видео с благодарностью военных из Дагестана, находящихся на передовой.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в телеграм-каналах стали появляться видео с благодарностью военных из Дагестана, находящихся на передовой. Мужчины с полностью закрытыми лицами утверждали, что Гаджиев прислал им военную технику, купленную якобы на средства от продажи яхты бывшего депутата. Глава «ДНР» Денис Пушилин даже выразил Гаджиеву благодарность за «всеобъемлющую поддержку и личное участие в судьбе Донбасса». Собеседники «Новой-Европа» считают, что это могла быть информационная атака на Гаджиева. — Если бы [Гаджиев] хотел поддержать армию, то делал бы это публично и находясь в России. Гаджиев как уехал из страны — сидел тихо. Разгон информации о том, что Гаджиев начал слать гуманитарку на фронт, появился на ресурсах и в соцсетях и у блогеров, близких к команде Керимова и [действующего] депутата [Госдумы] Ризвана Курбанова — его противников, — говорит один из наших источников из Дагестана, знакомый с командой Курбанова. С начала войны Гаджиев находится за пределами страны и возвращаться не собирается. Чтобы вынудить США ввести в отношении него санкции, продумывались разные операции, рассказывает другой источник. — Например, снаряжался конвой помощи в зону СВО. Потом опубликовали видео, где бойцы благодарят Магомеда Гаджиева за то, что он якобы продал свою яхту для того, чтобы отправить помощь армии. Время от времени такое появлялось в сети, чтобы его фамилия мелькала в инфополе. Первым видеозаписи с благодарностями военных опубликовал «Черновик», но Магомедов не знает, кто их снял и прислал. — Их сбросили нам в бот обратной связи. Никак [не представились]. Просто скинули, — говорит он.

«Серьезный решала» в Госдуме Во время одной из первых избирательных кампаний Магомед Гаджиев шел в Госдуму с лозунгом «С любовью к Родине, с верой в Аллаха!». В итоге в нижней палате парламента он просидел 18 лет — с 2003 по 2021 годы. Всё это время он оставался «правой рукой» миллиардера Сулеймана Керимова. Тот, как и Гаджиев, родился в Дагестане, однако остается во власти и сохраняет кресло в Совете Федерации.

Сулейман Керимов. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Против Керимова США ввели санкции еще в 2018 году, обвинив его в «разжигании насилия в Восточной Украине» и «поддержке режима президента Сирии Башара Асада». После 24 февраля санкции расширили на его жену, двух дочерей и сына, а также на связанные с сенатором фирмы. Гаджиев же пока не попал под санкции ни в США, ни в странах Евросоюза. — Магомед попроще, Сулейман похитрее. Гаджиев не политик вообще, он бизнесмен и серьезный решала. Он всегда отвечает за решение вопросов, а Сулейман отвечал за сложные ходы и шахматные партии, — рассказывает Максим Шевченко, лично знакомый с Гаджиевым. Впервые Гаджиев избрался в Госдуму в 2003 году в качестве самовыдвиженца, а три последующих созыва избирался уже от партии «Единая Россия». — Он относится к депутатам-молчунам, — рассказывает Магомедов из «Черновика». — Я не могу вспомнить ни одного случая, когда он вышел бы к трибуне и что-то произнес. Как звучит его голос, я вообще узнал только тогда, когда «Единая Россия» в качестве обязательного условия запустила систему праймериз, где было внутрипартийное голосование, которое подразумевало дебаты между членами партии. Судя по стенограммам заседаний Госдумы, за 18 лет работы там Гаджиев выступил всего раз: в 2004 году он высказался по поводу изменения Бюджетного кодекса.

Несмотря на свою молчаливость, депутат Гаджиев стал плодовитым законотворцем и выступил соавтором более 300 законопроектов. В разные годы он был членом комитетов по делам национальностей, транспорту, вопросам собственности, а также по делам общественных объединений и религиозных организаций. Гаджиев поддерживал в том числе и принятие политически мотивированных законопроектов: например, «закона Димы Яковлева», который запретил американцам усыновлять российских детей, и «пакета Яровой», который устанавливал слежку за пользователями интернета и телефонными абонентами.

Гаджиев входил в число соавторов первого закона об «иностранных агентах», принятого в 2012 году, а в 2020-м голосовал за законопроект, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц.

Он поддержал аннексию Крыма и принял активное участие в законотворческой работе по «нормативно-правовой интеграции» полуострова.

Как два старых друга поссорились из-за денег В 2021 году Магомед Гаджиев планировал баллотироваться на очередной срок. Он занял второе место на праймериз «Единой России» по Дагестану и даже появился на несколько часов в базах Центризбиркома как кандидат в депутаты Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу, но в итоге в думской кампании 2021 года не участвовал. В опубликованной видеозаписи переговоров Гаджиев связывает это с конфликтом с бывшим соратником Сулейманом Керимовым, такое же мнение высказывает и редактор «Черновика» Магомедов. Вероятно, уход Гаджиева из политики связан с противостоянием бывших друзей-миллиардеров, обострившимся после конфликта вокруг Махачкалинского порта в 2016 году.

Махачкалинский морской торговый порт. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Этот порт — единственный незамерзающий глубоководный порт России на Каспии, принимающий транзитные поставки нефти из Центральной Азии. Он остается последним не приватизированным российский портом. — Магомед Гаджиев сам никогда этот порт отстоять бы не смог, поэтому Сулейман Керимов ему всегда помогал. Думаю, Керимов вполне обоснованно считает, что порт ему принадлежит так же, как и Гаджиеву, а тот не захотел с этим портом расставаться. А роль порта растет, и основные деньги сейчас будут идти через него, — рассказывает Магомедов. — Этот торговый коридор нужен для связи России с Ираном, включения нас в Шелковый путь и выхода на Персидский залив. Хоть порт Махачкалы пока что не очень развитый, но туда всё равно поступают товары из Ирана. Главой ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» с 2010 по 2016 годы был брат Гаджиева Ахмед. На тот момент оба они считались близкими к Сулейману Керимову людьми. Сам Керимов был заинтересован в том, чтобы порт стал одним его активов. Для этого команда Керимова при помощи Ахмеда Гаджиева фактически обанкротила порт, чтобы показать его убыточность и обеспечить возможность проведения приватизации по низкой цене. Но когда срок полномочий брата Гаджиева истек, новым главой порта был назначен Андрей Гормах, считающийся ставленником Зиявудина Магомедова — другого олигарха, претендующего на приватизацию порта. Гормаха довольно быстро сняли с этого поста, а в 2018 году самого Магомедова арестовали и в декабре прошлого года приговорили к 19 годам колонии строгого режима за «создание преступного сообщества и хищение бюджетных средств».

Мурад Хидиров. Фото: Махачкалинский морской торговый порт

До 2021 года порт возглавлял Мурад Хидиров, тоже близкий к Гаджиеву. Сейчас порт возглавляет однофамилец миллиардера Рустам Керимов, которого называют «человеком Ризвана Курбанова» — действующего депутата Госдумы. Порт же до сих пор остается в собственности государства. Выходец из Дагестана Ризван Курбанов в нулевые занимал кресло замглавы Министерства юстиции по ЦФО, а затем вернулся в дагестанскую политику. В 2017 году он стал депутатом Госдумы, заняв место ушедшего депутата из КПРФ. Тогда его называли приближенным к Сулейману Керимову.

По мнению журналиста «Черновика» Магомедова,

именно конфликт Гаджиева с олигархом Сулейманом Керимовым из-за Махачкалинского торгового порта лишил того места в последнем созыве Государственной думы.

После потери места в Госдуме в 2021 году бывший депутат Магомед Гаджиев уехал из России в Дубай. А в мае 2023 года Гаджиева — соавтора первого закона об иноагентах — самого признали иностранным агентом. Минюст посчитал, что тот, «находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками» и «заявлял о поддержке властей Украины». — Иноагентство по нынешним временам — это грин-карта, — считает Максим Шевченко. — Объявление иноагентом человека, у которого с высокой вероятностью есть от трех до десяти миллиардов долларов, — это его билет в класс «люкс». Не исключаю, что весь этот конфликт — инсценировка, чтобы вывести деньги в безопасное место. Их ума на это хватит, они очень умные люди. Минюст и правда умалчивает об одной важной детали: за то время, что Гаджиев был депутатом Госдумы, он смог создать и развить многомиллиардный бизнес, оформив его на членов семьи. И, как у Керимова, бизнес-империя Гаджиева раскинулась далеко за пределами страны — в том числе в США.

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В одной руке бокал, другая — на Коране Магомед Гаджиев — не только политик, но и верующий мусульманин. В последнем для него созыве Госдумы он даже стал членом Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Правда, в открытом доступе можно найти только одно его обращение по этому поводу — поздравление с праздником Ураза-байрам, написанное в 2014 году и опубликованное на сайте партийной ячейки «Единой России» в Дагестане. «Это праздник <…> символизирует добро, милосердие, братство, уважение людей друг к другу, и именно эти качества отражают суть религии ислам, ее высокую нравственную, духовную составляющую», — такими словами поздравил верующих Гаджиев. Азартные игры и обман ради выгоды порицаются и считаются грехом в исламе. «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы преуспеете», — так говорится в одной из глав Корана, суре «Трапеза». Но подобные ограничения не повлияли на бизнес Магомеда Гаджиева. Известная российская букмекерская контора «Лига ставок» была создана в 2008 году. Ежегодно на протяжении последних лет компания, которой принадлежит «Лига ставок», зарабатывает больше миллиарда рублей. В 2021 году «Лига ставок» стала первым официальным букмекерским партнером Национальной хоккейной лиги, объединяющей хоккейные клубы США и Канады. Компания Гаджиева представляла их в России и странах СНГ, но через четыре дня после начала войны НХЛ объявила о прекращении сотрудничества со своими российскими партнерами.

Букмекерская контора «Лига ставок» в Москве. Фото: Яндекс.Карты

«Лига ставок» принадлежит компании «ПМБК», учредителями которой вплоть до 2018 года были несколько офшорных компаний с Виргинских и Сейшельских островов, из Белиза и Швейцарии. Однако в 2018 году, после прихода в «ПМБК» экс-гендиректора компании Сулеймана Керимова «Нафта Москва» Татьяны Бушмаковой в числе учредителей оказались и другие физические лица.

С 2018 по 2022 годы 15% «ПМБК» владела вторая жена Гаджиева — Алена Авдеева, проживающая в США, а к 2023 году такая же доля в этой компании перешла к ее 63-летнему отцу Игорю Авдееву. После 24 февраля он, работавший всю жизнь в сфере автомеханики, неожиданно стал миллионером. В 2021 году свою долю в бизнесе отца получил и его старший сын Магомедрасул Гаджиев — сейчас он владеет 22% «ПМБК».

Тогда же единым платежным центром букмекерских контор и тотализаторов стало ООО НКО «Мобильная карта». В число собственников компании раньше входили те же Магомедрасул Гаджиев

(ему принадлежали 10% компании), Игорь Авдеев (11,25%) и даже действующий депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, который продал свою долю незадолго до избрания. Сейчас 100% компании, оцененной в 90 миллионов рублей, принадлежат оператору всероссийских государственных лотерей АО «Современные платежные решения», который, в свою очередь, принадлежит банку ВТБ и некоммерческой организации АНО «Центр прогресса бокса» спортсмена Умара Кремлева. Гаджиеву принадлежит еще одна букмекерская компания — «Бетсити», юридическим лицом которой является ООО «Фортуна». Как и «Лига ставок», «Бетсити» входит в топ-10 российских букмекерских компаний и даже располагается выше по рейтингу. 99% «Фортуны» принадлежит ООО «Бетсити», которую в 2014 году зарегистрировали в Ростовской области. С 2019 года и до сих пор 15% ООО «Бетсити» владеет Алена Авдеева. За это время букмекерская контора, согласно финансовым отчетам, заработала около 2,5 миллиардов рублей.

Семейные связи Магомед Гаджиев никогда не декларировал недвижимость за границей, но она у него есть: все американские активы бывшего депутата Госдумы числятся за ближайшими родственниками. Со своей первой женой Магомед «фикса» Гаджиев познакомился еще в Дагестане. Ею стала Джамилат Умаилова, а в 1997 году у них родился первый сын — Магомедрасул Гаджиев. До 2013 года Гаджиев исправно указывал в своих декларациях жену, но к 2014 году она исчезла из его отчетов. Как выяснила «Новая газета Европа»,

Гаджиев и Умаилова развелись в 2013 году — неизвестно, по какой причине. Однако связь Магомеда Гаджиева со старшим сыном Магомедрасулом не прервалась.

После этого Гаджиев-старший не стал снова официально вступать в брак, но, переехав в Москву и начав заниматься федеральной политикой, нашел себе гражданскую жену. Ею стала Алена Авдеева из Подмосковья. Она родила ему еще несколько детей — Адама, Софию и Сулеймана (такое же имя носит бывший друг Гаджиева, миллиардер и сенатор Сулейман Керимов). Самому старшему из них 12 лет, раньше они учились в московской школе, но в слитом разговоре Гаджиев утверждает, что увез своих детей в США, где сейчас живет и Авдеева.

Алена Авдеева. Фото: Facebook

Именно на Авдееву оформлена недвижимость Гаджиева в Майами. В США она занимается бальными танцами и ведет удаленно бизнес в России: женщина владеет «центром ресурсного состояния» QuintesSense и ходит на семинары по НЛП. На QuintesSense Авдеева зарабатывает не так много по сравнению с тем заработком, который приносят ей букмекерские компании мужа, — всего 2–3 миллиона рублей в год.

В США на Авдееву зарегистрированы три компании — AIA FLOW INC, Masas Corp и AMASS GROUP INC. Последняя появилась совсем недавно — в апреле 2023 года. У нее, как и у двух других компаний, в качестве контактного адреса указаны 300-метровые апартаменты в Fisher Island стоимостью в шесть миллионов долларов. По этому же адресу находится еще одна компания — ROBERT BENGT VOLE', PA, она принадлежит некоему Роберту Б. Волу — именно он в 2011 году отдал дом в Fisher Island неизвестной компании-офшору с Британских Виргинских островов AMA Corporate. Несмотря на то что ее владельца невозможно установить, судя по автомобильным штрафам Авдеевой, именно там она продолжает жить. У другой компании Masas Corp есть целый этаж в престижном небоскребе в Майами. В феврале 2023 года на эту компанию оформили 16 квартир, стоимость каждой из которых колеблется от двух с половиной до шести миллионов долларов. Помимо квартир, у Авдеевой есть еще две машины — Mercedes-Benz и Porsche Cayenne, общая стоимость которых превышает 124 тысячи долларов. Гаджиев не оставил без американской недвижимости и старшего сына от первого брака Магомедрасула. Он владеет двумя компаниями в США — EXIT ENTERTAINMENT и PLC 7705. На момент регистрации первой компании ему было всего 18 лет. Через четыре года EXIT ENTERTAINMENT закрыли по решению суда, но сразу после этого уже 22-летний Магомедрасул открыл вторую компанию. Меньше чем через полторы недели после регистрации PLC 7705 получила от крупного американского девелопера Даниэля Кодси квартиру в элитном жилом небоскребе в центре Майами Paramount Miami Worldcenter стоимостью почти один миллион долларов. Сейчас эта же квартира указана в адресе компании.

В одной из квартир этого небоскреба в центре Майями зарегистрирована американская компания Магомедрасула Гаджиева. Фото: Royal Palm Companies

В 2022 году на небоскреб в течение недели выводилось изображение украинского флага. «Эта гигантская двигающаяся светодиодная мозаика национальных цветов со всего мира символизирует солидарность с народом Украины, сражающимся против российских захватчиков», — прокомментировал появление флага основатель построившей небоскреб компании Royal Palm Companies Дэниел Кодси. Тем не менее RBN, опубликовавшие видеозапись переговоров Гаджиева, утверждают, что сейчас фактической женой Магомеда является вовсе не Авдеева, а некая Нинель Коломийцева — модель и коуч по йоге, которая последние месяцы живет в Дубае, как и сам бывший политик. Нинель — в прошлом девушку звали Нина — родилась в Украине, эзотерике и йоге ее обучила мать, которая сама увлекается подобными практиками. У Нинель тоже есть собственный бизнес: она занимается продажей дизайнерской одежды и нижнего белья под брендом YASPIS и учит других людей йоге с помощью приложения yoga108.

Нинель Коломийцева. Фото: Instagram

Про Нинель часто говорят на форуме, где пользователи обычно обсуждают жизнь секс-работниц и девушек из эскорта. Там же они пытаются вычислить, кто же всё-таки содержит Коломийцеву и из раза в раз возвращаются к слухам о том, что Нинель живет за счет «какого-то арабского шейха». Но это не так. Кроме самого Гаджиева, мать детей политика Алену Авдееву и Нинель Коломийцеву связывает еще один человек — Евгений Дмитриев, который, скорее всего, является доверенным лицом экс-депутата на протяжении многих лет. На него оформлена страховка на машину, принадлежащую Алене Авдеевой, и в то же время на него зарегистрированы домены магазинов, принадлежащих Нинель Коломийцевой.

Также журналисты RBN рассказали, что Нинель и Магомед отдыхают вместе в излюбленном российской элитой месте — на горнолыжных курортах Куршевеля, что подтверждают и фотографии из аккаунта модели.