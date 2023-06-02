Глава Белгородской области сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. «Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — рассказал губернатор.

Во второй машине, по данным Гладкова, двое пострадавших: у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу №2.

Также, как утверждает Гладков, из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, однако в двух частных домовладениях выбиты стекла, также повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.

Помимо этого, в результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия, обошлось без пострадавших, добавил глава Белгородской области.