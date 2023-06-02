Глава Белгородской области сообщил о гибели двух женщин в результате обстрела

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. «Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — рассказал губернатор.
Во второй машине, по данным Гладкова, двое пострадавших: у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу №2.
Также, как утверждает Гладков, из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, однако в двух частных домовладениях выбиты стекла, также повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.
Помимо этого, в результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия, обошлось без пострадавших, добавил глава Белгородской области.
Сегодня утром в Смоленской области два беспилотника атаковали объекты энергетики. Как утверждает Baza, дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции. Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь рядом с Курском система ПВО сбила «несколько украинских беспилотников». По данным Baza, всего было сбито восемь беспилотников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что регион за утро дважды обстреляли со стороны Украины. Помимо этого, как рассказал глава Калужской области Владислав Шапша, «неопознанный объект» упал в лесу региона, произошел взрыв.
Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. «Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — рассказал губернатор.
Во второй машине, по данным Гладкова, двое пострадавших: у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в тяжелом состоянии в городскую больницу №2.
Также, как утверждает Гладков, из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, однако в двух частных домовладениях выбиты стекла, также повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.
Помимо этого, в результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия, обошлось без пострадавших, добавил глава Белгородской области.
Сегодня утром в Смоленской области два беспилотника атаковали объекты энергетики. Как утверждает Baza, дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции. Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в ночь рядом с Курском система ПВО сбила «несколько украинских беспилотников». По данным Baza, всего было сбито восемь беспилотников.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что регион за утро дважды обстреляли со стороны Украины. Помимо этого, как рассказал глава Калужской области Владислав Шапша, «неопознанный объект» упал в лесу региона, произошел взрыв.