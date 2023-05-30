Киев в 17-й раз с начала месяца атаковали беспилотниками. Погиб один человек

В ночь на вторник, 30 мая, российские войска три раза атаковали Киев, на этот раз они использовали только беспилотники Shahed, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Погиб один человек. Уничтожить удалось 20 БПЛА, добавили там. «Эта последняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed"», — заявили там.

Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн, отметили в администрации. Воздушная тревога длилась почти три часа.

По данным командования Воздушных сил Украины, всего ночью по всей стране были сбиты 29 беспилотников из 31 запущенных.

В Голосеевском районе Киева обломок БПЛА упал на многоэтажный жилой дом, на последних двух этажах возникло возгорание, эвакуированы более 20 жителей. Предварительно, один человек погиб, три получили ранения.