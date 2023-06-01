«Проект» обнаружил участки родственников Путина рядом с его официальной резиденцией в Ново-Огарево

Журналисты «Проекта» обнаружили рядом с официальной резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево участки, принадлежащие его дочерям Марии и Катерине, а также его бывшей жене Людмиле. Расследование опубликовано на сайте издания.

Издание изучило письма на взломанной почте жениха Катерины Тихоновой Кирилла Шамалова. Согласно документам, в 2006 году компания Ermira, зарегистрированная на Кипре, приобрела участки с двумя домами в поселке «Усово-Плюс», а два участка с домами в поселке «Усово-3» выкупили панамские фирмы Topsail Development Inc и Dorrington Commercial Inc.

Фото: «Проект»

Среди писем на взломанной почте был сценарий «тайной» свадьбы Тихоновой и Шамалова в Подмосковье, прошедшей в 2013 году, пишет «Проект». За две недели до этого события первые два дома перешли в собственность Шамалова. Издание выяснило, что пара не регистрировала свой союз. В отсканированном паспорте бизнесмена не стояло штампа о браке, а в анкетах для зарубежных банков и госорганов он указывал, что холост. «Внебрачные отношения типичны для всей семьи президента России. Сам он после развода с женой Людмилой не афиширует отношения с Алиной Кабаевой, а его старшая дочь и сестра Катерины Мария Воронцова, насколько известно, не регистрировала отношения со своим возлюбленным Йорритом Фаассеном», — пишет «Проект».

Фото: «Проект»

По данным журналистов, выкупленные участки разделили между двумя дочерьми российского президента. Стоимость каждого из участков — не менее миллиарда рублей. По данным расследователей, Шамалов и Тихонова во взломанной переписке начали говорить об участке как о своем с 2012 года, когда он еще находился в собственности панамского офшора, и часто обсуждали его обустройство.

Так, они решили перестроить четырехэтажный дом площадью более 1800 кв метров и участок в 60 соток — среди писем оказалась смета на почти девять миллионов евро.

Среди заказанных предметов для дома «Проект» обнаружил позолоченную люстру ручной работы стоимостью 72 тысячи евро и картину Ивана Шишкина «Лесная поляна», написанную в 1895 году, приблизительную стоимость которой журналисты оценили в «сотни тысяч и миллионы долларов».

В 2019 году Шамалов передал оба дома рядом с Ново-Огарево и землю в Знаменском фирме АО «Коралл», которую зарегистрировали связанные с бизнесменом Аркадием Ротенбергом юристы. Журналисты отметили, что этому, вероятно, предшествовал разрыв отношений Шамалова и Тихоновой — в 2016 году они практически перестали общаться, а также предприниматель потерял почти все из 20,8% акций нефтегазовой компании «Сибур», полученных после свадьбы.