3 июля Останкинский суд вынес приговор ректору Российского геологоразведочного университета Вадиму Косьянову и его сообщникам. Всех признали виновными в мошенничестве: ректора отправили в колонию, остальные фигуранты, скорее всего, смогли избежать реального лишения свободы. Косьянов всю жизнь провел в одном университете: закончил его, стал преподавателем, затем доцентом, профессором, доктором наук и, наконец, ректором. Все годы, что он работал в вузе, он покупал себе и семье недвижимость в Москве, Подмосковье и Сочи. Теперь он сидит в СИЗО «Медведь». «Новая газета Европа» рассказывает удивительную историю ректора Вадима Косьянова, который устроил в свой вуз больше десятка «мертвых душ», получал за них зарплату, практически отбился от уголовного дела, но в итоге всё же оказался в СИЗО.

С геологической кувалдой в руках В феврале 2020 года в Российском государственном геологоразведочном университете им. Серго Орджоникидзе прошли обыски: силовики перевернули вверх дном кабинет ректора Вадима Косьянова, которого подозревали в мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц по предварительному сговору. Тогда о деле не было ничего известно: сотрудники вуза отказывались отвечать на вопросы, а некоторые СМИ позже вообще стали утверждать, что никакого дела против ректора не было заведено, поскольку во время обысков в его кабинете «ничего не нашли».

Спустя четыре дня после обысков Косьянов как ни в чем не бывало провел совещание попечительского совета РГГРУ. На этот раз в нем лично участвовал постоянный член совета и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, геолог по образованию. В этот же день политик прочитал в зале с собственным портретом лекцию на тему «Глобальное изменение климата: политические и научные аспекты», рассказав, что Парижское соглашение по климату — это «серьезная угроза нашей независимости, особенно в условиях санкций, когда на страну и так давят со всех сторон». На том же заседании, согласно его протоколу, Косьянов предложил избрать членом совета и телеведущего Сергея Брилёва, потому что тогда он возглавлял ассоциацию «Глобальная энергия». А две недели спустя его ввели в состав попечителей вуза. После этого на сайте и в сообществе вуза во «ВКонтакте» не было ни одной новости о Брилёве. В июле 2022 года ведущий «Вестей недели» на телеканале «Россия» и гражданин Великобритании объявил об уходе из ВГТРК, как и некоторые другие журналисты, впоследствии выступившие против войны.

Заседание Попечительского совета МГРИ. Фото: СР

Хотя сразу после обысков уголовное дело против Косьянова и не было возбуждено, о нем не забыли. В апреле 2020 года Мещанский суд арестовал имущество ректора. Также «Новая газета Европа» узнала, что обвинения Косьянову всё-таки выдвинули — правда, спустя почти полтора года после обысков, в июне 2021 года. По одной из версий, Косьянова преследуют за то, что за время работы ректором с 2016 по 2020 год он устроил в вуз больше десятка несуществующих сотрудников, «мертвых душ», за которых получал зарплату сам. Это подтверждают и источники «Новой-Европа» в вузе. В 2021 году, после возбуждения уголовного дела, Косьянова уволили из МГРИ (другое название РГГРУ). Ректор попытался оспорить увольнение и начал судиться и с Минобрнауки, и с собственным университетом. В том же 2021 году его восстановили на работе по решению Чертановского районного суда — правда, только в должности заведующего кафедрой механизации, автоматизации и энергетики горных и геологоразведочных работ и на четверть ставки. Несмотря на это, по словам студентов МГРИ, в 2021 году Косьянов по-прежнему занимал должность ректора, а «это [уголовное дело] замяли». В 2022 году университет снова отстранил Вадима Косьянова от работы. Он опять попытался судиться с вузом, но на этот раз все требования бывшего ректора отклонили.

Юрий Панов. Фото: скрин видео

С того времени МГРИ-РГГРУ возглавляет бывший проректор по воспитательной работе Юрий Панов. Сергей Миронов приходил в вуз и после увольнения Косьянова — уже со значком с буквой Z. Об уголовном деле против бывшего ректора политик ничего не говорил.

Путь ректора в СИЗО В феврале 2022 года материалы дела против Вадима Косьянова поступили в Останкинский суд, а уже в марте началось их рассмотрение. Вместе с Косьяновым по делу проходят еще несколько человек: учредитель НПО «Геонаука», которое производит чай и кофе, Анатолий Пашкун, сотрудница РГГРУ Анна Чернова, управделами вуза Людмила Ховрина и Валентина Самородова, про которую ничего не известно. Все фигуранты находились под подпиской о невыезде. Им предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения или в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Самому ректору предъявили сразу два обвинения: одно по той же статье, что и другим, а другое по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Всего ему вменяют семь преступных эпизодов по тяжкой статье и три — по статье средней тяжести. Дело против ректора и его соучастников рассматривали почти полтора года. Однако всё это время о процессе ничего не было известно. Только в июне этого года Mash написал, что Косьянова якобы стали подозревать еще и в краже книг из библиотеки вуза. А в июле ректору и остальным фигурантам дела вынесли приговор, который сразу же засекретили — на сайте Мосгорсуда указано, что публикация документа запрещена. В пресс-службе Останкинского суда корреспонденту «Новой-Европа» отказались озвучить наказание, которое получили фигуранты дела о мошенничестве. Несмотря на это, «Новой-Европа» удалось узнать, что Вадима Косьянова приговорили к реальному лишению свободы. В Москве несколько СИЗО, куда помещают арестованных по решению суда мужчин, и всего одно, куда помещают женщин, — это СИЗО-6. Чтобы узнать приговор, вынесенный бывшему ректору, корреспондент «Новой-Европа» отправил письма во все московские СИЗО, где он теоретически мог бы находиться, представившись девушкой, которая хочет узнать о его уголовном деле. Если бы Косьянова не было ни в одном из них, редакция получила бы ответ из изолятора с пояснением: «Адресат не числится».

Скорее всего, сейчас Вадим Косьянов находится в СИЗО-4 «Медведь» в Москве — по крайней мере, письмо, отправленное на имя ректора через сервис «ФСИН-Письмо», было ему вручено. Также письмо было якобы доставлено в СИЗО-7 «Капотня», где только что помещенные в изолятор проходят карантин в течение двух недель после ареста, а оттуда их потом распределяют по другим московским СИЗО. Вручение письма в двух СИЗО может быть связано с тем, что Косьянова уже перевели в СИЗО-4, но еще не выписали из СИЗО-7, где он проходил карантин до распределения. Ни на одно из писем на момент публикации материала бывший ректор не ответил. Остальные фигуранты дела, скорее всего, получили наказание, которое не связано с реальным лишением свободы. Анатолий Пашкун, например, продолжает пользоваться своей страницей во «ВКонтакте» и репостить записи, также на свою страницу заходит и Анна Чернова.

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Где родился, там и пригодился Вадим Косьянов почти всю взрослую жизнь провел в РГГРУ им. Орджоникидзе. В 2002 году он закончил этот вуз по специальности «Техника и технология разведки месторождений полезных ископаемых», сразу после этого он стал преподавать на этой же кафедре. В 2005 году будущий ректор защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, а спустя четыре года стал заведующим кафедры механизации, автоматизации и энергетики горных и геологоразведочных работ. В 34 года Косьянов уже был профессором в родном вузе. В 2017 году его назначили ректором.

Обыски и массовые задержания студентов в общежитии РГГРУ, 2018 год. Фото: скрин видео

Спустя год после назначения вуз под руководством Косьянова попал в первый скандал. Под конец 2018 года утром в общежитие РГГРУ ворвался спецназ и задержал около 50 студентов — большинство из них были из Ингушетии. Тогда студенты рассказали, что полиция искала «наркотики и оружие» и якобы даже нашла и то, и другое, — но в итоге всех задержанных отпустили. Некоторые из ингушских студентов после этого пожаловались на избиения, а также рассказали, что силовики забрали у них деньги, телефоны, но обратно ничего не вернули. В итоге 13 студентов-ингушей подали заявления о применении насилия со стороны сотрудников полиции и Росгвардии.

После обысков Косьянов создал университетскую комиссию по расследованию произошедшего, в которую вошли представители руководства РГГРУ, а также различных студенческих землячеств, в том числе ингушского. Однако комиссия так ничего и не опубликовала. В 2019 году Вадим Косьянов стал участником мероприятий фонда «Росконгресс» и даже выступил на форуме «Россия — Африка» в Сочи. Выступление ректора проходило в рамках одной сессии с тогдашним министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Во время выступления Косьянов посетовал, что к российским вузам очень редко обращаются за помощью «правительства африканских стран и, самое главное, компании».

Коллекция недвижимости Ректоры нефтегазовых и геологоразведочных университетов уже несколько лет попадают в списки самых богатых ректоров России. Богаче остальных уже который год остается глава Горного университета Владимир Литвиненко — экс-глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге и научный руководитель Путина и Сечина. Только его задекларированный доход уже несколько лет превышает 200 млн рублей.



Сергей Синельников-Мурылев на Гайдаровском форуме в Москве, 2016 г. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ректор ВАВТ Сергей Синельников-Мурылёв, занявший в 2019 году третье место по размеру дохода, сейчас находится под арестом в СИЗО по обвинению в хищении в особо крупном размере. «Новая газета Европа» уже рассказывала о том, что Синельников-Мурылёв владеет элитной недвижимостью во Франции, которую не указывает в своей декларации. Замыкает пятерку ректоров-богачей глава РГУ им. Губкина Виктор Мартынов — он зарабатывает около 40 млн в год. Вадим Косьянов не может похвастаться таким доходом. Все годы, что он занимал должность ректора РГГРУ, Косьянов указывал в своей декларации довольно скромный доход — от 2 до 7 млн рублей. Общий доход Косьянова и его жены за год, судя по декларациям, не превышал 15 млн рублей. Тем не менее за время работы в университете Вадим Косьянов смог купить недвижимость более чем на 120 млн рублей. «Новая газета Европа» узнала, что, еще будучи ректором, Вадим Косьянов владел четырьмя квартирами в Москве, одной в Смоленской области, а также домом в Подмосковье, четырьмя земельными участками, двумя машинами и машино-местами для них. На 2020 год недвижимость ректора стоила больше 153 млн рублей. Однако общий доход семьи Косьяновых за три года его работы ректором составил всего 21 млн рублей. Одну из своих квартир ректор ни разу не указывал в декларациях, которые чиновники на тот момент еще были обязаны публиковать. Речь о квартире площадью около 91 кв. м в московском районе Северное Чертаново. В 2020 году ее стоимость составляла около 25 млн рублей. Скорее всего, уже после увольнения из вуза и возбуждения против Косьянова уголовного дела жена бывшего ректора Екатерина Косьянова купила квартиру в ЖК «Life Варшавская»: о том, что женщина владеет однокомнатной квартирой, она сама написала в чате ЖК.

ЖК «Рио-де-Мамайка — 2» в Сочи. Фото: Гранд Реалт

Кроме того, семье ректора так нравилось в Сочи, что они даже приобрели две квартиры в новом ЖК «Рио-де-Мамайка — 2» в двухстах метрах от моря, когда Косьянов еще занимал должность в РГГРУ. Правда, он владел ими всего несколько месяцев и после этого, скорее всего, продал или переписал на другого человека. Несмотря на это, в 2022 году именно Косьянов судился с застройщиком из-за несвоевременной сдачи дома в эксплуатацию и требовал от него компенсации за пропущенный срок. Суд встал на сторону застройщика.

Золотая жила науки Похожие на дело Вадима Косьянова уголовные дела о мошенничестве против ректоров российских вузов начали возбуждать всё чаще. За последние годы стало известно примерно о десяти подобных случаях. Самыми громкими из них оказались задержания ректора Шанинки (МВШСЭН) Сергея Зуева и ректора РАНХиГС Владимира Мау. Зуева поначалу отправили под арест в СИЗО, чего обычно не происходит в подобных делах против ректоров, но затем из-за проблем со здоровьем перевели под домашний арест. Сергея Зуева обвинили в в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В качестве обвиняемой задержали и бывшую заместительницу министра просвещения Марину Ракову. Поначалу по этому делу обвиняемым проходил и Владимир Мау, но осенью прошлого года с него сняли все обвинения. А в апреле 2023 года Ракова и Зуев признали вину по всем предъявленным им эпизодам.

Сергей Зуев. Фото: msses.ru

Еще в 2018 году, когда Шанинку лишили образовательной лицензии, The Bell со ссылкой на источники в вузе и силовых органах рассказал, что на университете «сосредоточила свое внимание» служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, которая, помимо прочего, занимается надзором за учреждениями культуры и образования. В 2020 году лицензию вузу вернули. После возбуждения в 2021 году уголовного дела несколько собеседников Би-би-си, связанных с РАНХиГС и Шанинкой, опять объяснили давление на вуз политикой, в том числе связями МВШСЭН с британскими университетами, и атакой силовых структур. Один из эпизодов, который ставят в вину Раковой, касается фиктивного трудоустройства в РАНХиГС сотрудников. В июле этого года по такому же обвинению задержали Максима Назарова, который в течение месяца заменял Мау, пока тот был под домашним арестом. Назарова тоже подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудников РАНХиГС. Такое обвинение не редкость в делах о мошенничестве в отношении ректоров: часто их подозревают или в трудоустройстве несуществующих сотрудников, или в обучении несуществующих студентов, или в проведении несуществующих исследований или курсов. Однако политическая составляющая есть далеко не в каждом подобном деле.

Светлана Ашмарина. Фото: Telegram

Так, в мае задержали неназванную ректорку одного из вузов Кабардино-Балкарской Республики, обвинив ее в похищении субсидий на так и не проведенные курсы переподготовки 56 пенсионеров. За проведение несуществующих научно-исследовательских работ в 2021 году задержали и ректорку Самарского государственного экономического университета Светлану Ашмарину. По версии следствия, в 2020 году она заключила фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, после чего исполнителю были перечислены 3,5 млн рублей, при этом исследования так и не были выполнены. В том же году силовики проверяли ректора Армавирского государственного педагогического университета Амбарцума Галустова, который якобы мог украсть деньги, выделенные на рабочие командировки. Однако обвинения ему так и не предъявили. В 2020 году против ректоров тоже возбуждали несколько уголовных дел. Одно из них — против главы Арктического государственного агротехнологического университета и депутата парламента Якутии Ивана Слепцова. В конце 2020 года его задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с 2016 года вуз незаконно получил 250 млн рублей на обучение 136 несуществующих студентов.