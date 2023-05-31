Четыре человека пострадали в результате обстрелов Шебекино. В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, четыре человека получили ранения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, двоих пострадавших госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями шеи и спины, у женщины — осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум раненым женщинам оказали помощь на месте.

Глава региона рассказал, что обстрел велся из РСЗО «Град». «Выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — написал Гладков.

Также он объявил, что с сегодняшнего дня начнут эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первых 300 детей сегодня отправят в Воронеж.