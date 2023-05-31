Четыре человека пострадали в результате обстрелов Шебекино. В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, четыре человека получили ранения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, двоих пострадавших госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями шеи и спины, у женщины — осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум раненым женщинам оказали помощь на месте.
Глава региона рассказал, что обстрел велся из РСЗО «Град». «Выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — написал Гладков.
Также он объявил, что с сегодняшнего дня начнут эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первых 300 детей сегодня отправят в Воронеж.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что ночью в результате прилета беспилотника начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.
Возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших не было, отчитался Кондратьев.
Беспилотник также упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода
«Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пострадавших нет. В 9:20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками.
Во вторник Вячеслав Гладков сообщил о погибших и раненых в результате обстрела пункта временного размещения жителей Шебекинского округа. Погиб один человек — охранник ПВР. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Губернатор рассказал, что три прямых попадания в санатории пришлись на жилой, административный корпус и на территорию проходной. В результате удара была пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла, повреждены два легковых автомобиля.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, четыре человека получили ранения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Гладкова, двоих пострадавших госпитализировали. Мужчина находится в тяжелом состоянии с осколочными ранениями шеи и спины, у женщины — осколочные ранения руки и предплечья. Еще двум раненым женщинам оказали помощь на месте.
Глава региона рассказал, что обстрел велся из РСЗО «Град». «Выбиты окна, посечены фасады и кровля в 8 многоквартирных, 4 частных домовладениях, а также школе и 2 административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — написал Гладков.
Также он объявил, что с сегодняшнего дня начнут эвакуировать детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первых 300 детей сегодня отправят в Воронеж.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что ночью в результате прилета беспилотника начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Загорелась одна из установок по перегонке мазута.
Возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших не было, отчитался Кондратьев.
Беспилотник также упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода
«Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пострадавших нет. В 9:20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками.
Во вторник Вячеслав Гладков сообщил о погибших и раненых в результате обстрела пункта временного размещения жителей Шебекинского округа. Погиб один человек — охранник ПВР. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии.
Губернатор рассказал, что три прямых попадания в санатории пришлись на жилой, административный корпус и на территорию проходной. В результате удара была пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла, повреждены два легковых автомобиля.