«С каждым днем ты понимаешь, что ни в чем не виноват»

В мае Лаборатория публичной социологии опубликовала результаты второго этапа исследования о том, как война воспринимается в России. Аналитический отчет основан на 88 глубинных интервью с россиянами, которые не считают себя противниками войны. В нашем первом отчете респонденты делились на «сторонников» и «противников» войны, а также «сомневающихся» респондентов, которые не занимали отчетливой позиции. В новом исследовании мы не проводили интервью с антивоенно настроенными россиянами и отказались от деления на «сторонников» и «сомневающихся», поскольку граница между этими типами становится всё более размытой. Вместо этого мы сосредоточились на «непротивниках» войны в целом. Уже на первом этапе исследования стало ясно, что среди сторонников «спецоперации» практически нет людей, которые бы считали ее желательной, — напротив, они оправдывали свою поддержку войны, настаивая на ее неизбежности. Сбор данных в рамках второго этапа проходил спустя полгода после начала боевых действий (осень — зима 2022 года). Наши респонденты оценивали уже не только то, была ли война неизбежной, но и следует ли ее продолжать. На основании этих двух критериев мы выделили четыре типа восприятия войны. Важно подчеркнуть, что респондентов объединяют именно характерные типы восприятия и рассуждения о войне, логику которых мы реконструировали в нашем исследовании. Мы не ставили задачу создать портреты респондентов с точки зрения их социально-экономических и демографических характеристик.

«Драка была неизбежна»: уверенные сторонники Это люди, убежденные как в неизбежности начала войны, так и в необходимости продолжать воевать до победы России, несмотря на все издержки. Респонденты, прибегающие к подобной аргументации, нередко ссылаются на известное высказывание Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым». Вместе с тем по прошествии полугода после начала войны взгляд этих людей на ход боевых действий стал заметно более критическим. Продолжая настаивать на неизбежности войны и необходимости ее продолжения до победного конца, они критикуют то, как идут боевые действия: их темпы и результаты, а также юридический и моральный статус «спецоперации», которая так и не была официально объявлена войной. В этой критике особое место занимает вопрос о своевременности и оправданности начала «спецоперации»: некоторые убежденные сторонники полагают, что поскольку война всё равно была неизбежна, следовало дождаться нападения со стороны Украины; другие настаивают на необходимости превентивного удара. Независимо от конкретных позиций, представители «партии войны» уделяют этому вопросу значительное внимание:

«Ну, мы же агрессивные. Я считаю, что очень большая ошибка была начинать первыми эту операцию. Надо было действительно подождать немного,

до двух месяцев, не более того. В любом случае на Донбасс был бы нанесен удар. Конечно, было бы жестче, но мотивация была бы больше с точки зрения понимания мировой общественности, кто первый это начал. Это было бы для нас лучше. Но, к сожалению, мы начали первые» (мужчина, 46 лет, предприниматель, ноябрь 2022).

«Это, конечно, грустно, но вот так»: сомневающиеся сторонники Эти люди до сих пор уверены в неизбежности войны, но сомневаются в необходимости продолжения боевых действий. В отличие от убежденных сторонников, они воздерживаются от критики «спецоперации» и сосредотачиваются на описании тяжелых эмоций, тревоги и сомнений, которые испытывают. Подавленное психологическое состояние не делает их противниками войны: они продолжают настаивать на ее неизбежности («выбора уже не осталось»), однако готовы к завершению конфликта путем компромисса, даже несмотря на то, что «тут не будет выигравших каких-то сторон» (м., 37 лет, предприниматель, октябрь 2022).

Эти люди воспринимают свое положение как безвыходное: по их мнению, затяжная война, пусть и оправданная, уже привела к неприемлемым жертвам и разрушениям, однако они не видят реальной возможности ее прекращения. «Конечно, я хотел, чтобы всё это закончилось гораздо скорее, этого не произошло.

Всё это дело затянулось. Я не знаю, кто в этом виноват и виноват ли вообще в этом кто-то. И очень жаль людей,

которые гибнут по обе стороны фронта. Очень жаль солдат Российской Федерации, очень жаль солдат ВСУ. Очень жаль мирное население, которое оказалось там. И тем или иным образом от этого страдает. Конечно, хотелось бы закончить это дело как можно скорее. Я не думал, что это будет так долго. Конечно, это грустно, но вот так» (мужчина, 38 лет, профессия неизвестна, ноябрь 2022).

Девушка смотрит в свой телефон в ожидании поезда на станции метро в Москве, Россия, 19 апреля 2023 г. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

«Я хочу, чтобы всё вернулось на свои места»: стремление к нейтралитету Еще один тип восприятия войны, выявленный в наших интервью, характеризуется стремлением к «нейтралитету», понятому как право не занимать какую-либо отчетливую позицию. Информанты, относящиеся к этому типу, не уверены ни в том, что война была неизбежной, ни в том, что ее необходимо продолжать. Они настаивают на невозможности «узнать правду» и в целом судить о политике. Многие информанты, стремящиеся к «нейтралитету», прибегают к «подразумеваемому оправданию»: они настаивают, что у военно-политического руководства России были причины начать вторжение в Украину, даже если невозможно узнать, в чем эти причины заключаются. Эти люди наиболее деполитизированы: с их точки зрения, политика не заслуживает внимания, пока не затронет повседневную жизнь. «Ну, я сразу [свою] позицию сказал, что я всей истины не знаю, я буду придерживаться золотой середины. Для меня это тоже мнение. Есть какие-то — за одну сторону, за другую, я — за нейтралитет. Потому что реально я не знаю. Не я эту войну начинал, не мне ее заканчивать» (мужчина, 34 года, менеджер, ноябрь 2022). «Стремящиеся к нейтралитету» респонденты стараются фокусироваться на своей частной жизни и формулируют желательный исход конфликта в подчеркнуто утопическом ключе:

«Знаете, мне вообще на это всё, если честно, плевать. Потому что я считаю, что мы обычные люди. Мы жертвы пропаганды.

Все мы жертвы пропаганды. У нас, русских, своя правда, у Запада она своя. Кому-либо верить это, я считаю, глупо. Мы марионетки. Я считаю так. Поэтому мне абсолютно плевать, кто там в чем виноват. Это дела политические. Я в них лезть, ну…<…> Кто я такой, чтобы за кого-то там решать, понимаете? <…> Я хочу, чтобы всё вернулось на свои места. Чтобы война прекратилась, чтобы все американские бренды вернулись, я прошу прощения. Я хочу, чтобы всё-всё-всё встало на свои места» (мужчина, 21 год, студент, октябрь 2022). Можно сказать, что смысл «нейтралитета», к которому они стремятся, — это сохранение возможности оставаться деполитизированными даже в условиях затяжной войны.

«Мы уже в конфликте»: новые патриоты Наконец, последний тип восприятия войны, возможно, самый интересный. К нему относятся люди, которые не считали войну неизбежной и даже могли осуждать ее в первые месяцы после ее начала. Однако затяжной характер боевых действий, количество жертв и разрушений, а также обострение публичной риторики по обе стороны линии фронта заставили их найти аргументы в поддержку войны и прийти к осознанию необходимости ее «довоевывать». «Я не знаю, по адекватным мы причинам напали, не по адекватным, но то, что весь мир объединился против России, ушли бренды, ушли компании, какие-то подрывные работы идут в сторону России.

Такое ощущение, что несправедливо обижают мою страну. У меня даже больше появилось патриотизма,

которого никогда не было» (женщина, 37 лет, предпринимательница, октябрь 2022). В отчете мы назвали респондентов, прибегающих к такой аргументации, «новыми патриотами». Конечно, размышления о любви к родине характерны не только для сторонников войны: аргументы ее противников и респондентов, стремящихся к «нейтралитету», тоже не исключают патриотизма. Мы используем понятие «новые патриоты», чтобы показать новизну подобных размышлений для самих людей, использующих подобную аргументацию.

Покупатели осматривают одежду в новом флагманском магазине бренда Maag в Москве, Россия, 27 апреля 2023 г. Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Некоторые из них восприняли начавшуюся войну как ситуацию выбора и приняли решение «поддержать своих» и «быть со своей родиной» (мужчина, 23 года, журналист, октябрь 2022). Другие мотивируют свою позицию тем, что «хуже войны только проигранная война»: поражение РФ приведет к катастрофическим последствиям — как материальным, так и моральным, избежать которых позволит только победа.

«Война — это, конечно, плохо. Но хуже войны только проигранная война.

<…> Христианство христианством, можно подставить левую щеку, конечно. Но в случае чего у нас населения в стране больше, и этот удар будет ощутимее, и не только санкционный. Если боевые действия начнутся на территории Российской Федерации, то гораздо больше людей от этого пострадают» (мужчина, 32 года, каменщик, ноябрь 2022). В отличие от убежденных сторонников войны, «новые патриоты» осознали ее неизбежность не сразу, а лишь по прошествии полугода боевых действий: «Я в целом вообще на текущий момент поддерживаю решение [о начале «спецоперации»]. Я пришел к осознанию, к выводу, что это было неизбежно. Может быть, это и возможно было, но этого не произошло. А теперь-то куда деваться?» (мужчина, 40 лет, административный работник в университете, ноябрь 2022). Иногда в их рассуждениях причины и следствия меняются местами: например, военные успехи ВСУ воспринимаются ими как свидетельство подготовки Украины к нападению, для предотвращения которого и была начата «спецоперация». Слова одного из респондентов: «Смотри, ты меня спросила: веришь ли ты в угрозу со стороны Украины? Да, верю. Вот убей меня, верю. Вот 24-го не верил. А сейчас верю. Когда всё, всё, то я поверил, я понял, что там не сопли жевали. Там занимались конкретным делом» (мужчина, 60 лет, пенсионер, октябрь 2022).

Со страной или против страны Способ восприятия и оправдания войны, характерный для «новых патриотов», интересен своей сложностью. В отличие от уверенных сторонников, которые пришли к своим взглядам либо еще до 24 февраля, либо сразу после начала боевых действий, «новые патриоты» сформулировали свою позицию в условиях затяжной войны, причем сделали это осознанно. Этим они отличаются от сомневающихся сторонников, чья первоначальная поддержка войны пошатнулась перед лицом жертв и разрушений, и от респондентов, стремящихся к «нейтралитету», которые пытаются спастись от войны уходом в частную жизнь. В рассуждениях «новых патриотов» важную роль играет нежелание оказаться виноватыми, которое побуждает их к рефлексии о критериях справедливости в международной политике: почему «своим можно <…> а другим нельзя?» (мужчина, 22 года, программист, октябрь 2022). Вероятно, до войны многие из них не видели реальных возможностей для участия в политической жизни страны и потому не готовы отвечать на обвинения в поддержке войны, развязанной от их имени, но против их воли. Отказ признать себя виноватыми говорит не об аморальности «новых патриотов», а о глубине политического отчуждения в современной России: «И с каждым днем ты понимаешь то, что ты не виноват ни в чем. Не ты направляешь, не ты ничего не говоришь, не поддерживаешь рублем. Ну не, налоги ты платишь в любом случае, конечно, — значит, поддерживаешь, но тем не менее.

Не отправляешь в какие-то отделения роты и так далее боеприпасы или еще что-то. Но тем не менее тебя считают виноватым, вот.

И вот это так нагнеталось, нагнеталось, нагнеталось. <…> Ну, как бы вот типа своим можно. А другим нельзя. И это неприятно, и от этого как раз-таки люди, мне кажется, всё больше и начинают поддерживать СВО» (мужчина, 22 года, программист, октябрь 2022). Ключевым вопросом для «новых патриотов» является не поддержка или не поддержка войны — в конце концов, 24 февраля 2022 года многие из них были против. Формулируя свою позицию, они не выбирают между простыми «за» и «против», но пытаются ответить на вопрос «кто я?», находясь при этом в России по прошествии уже семи или восьми месяцев войны (на момент интервью). Если, как выразился один из респондентов, «мы уже в конфликте», вопрос поддержки или протеста против вторжения в Украину заменяется более важным вопросом идентичности. Я со страной или против страны? Я с теми, кто виноват, или я с теми, кто прав? Как мне быть в этой новой ситуации?

Пожилая женщина стоит перед поврежденным жилым домом после сообщения об атаке беспилотника в Москве, Россия, 30 мая 2023 г. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Прояснить роль, которую проблема идентичности играет в логике «новых патриотов», может помочь модель Альберта О. Хиршмана, хорошо известная в социальных науках. Хиршмана интересовали реакции на «упадок» в организациях, когда результаты их деятельности отклоняются от ожиданий людей — будь-то клиенты коммерческой фирмы, члены политической партии или граждане государства.

Существуют два способа исправить ситуацию, задействующие разные каналы обратной связи. Можно воспользоваться «выходом» — например, перестать покупать продукцию находящегося в упадке бренда, выйти из партии, эмигрировать или отказаться от гражданства. Можно возвысить «голос» — сообщить о своем недовольстве руководству фирмы или партии, выйти на протест или иным образом принять участие в политике страны. Однако на практике выбор между «выходом» и «голосом» часто определяется «особым чувством привязанности к организации, которую мы именуем верностью», говорит Хиршман. Роль «верности» особенно важна, когда в упадок приходят общественные блага — например, верховенство права, транспортная инфраструктура, национальная оборона или доступ к чистой воде. Такие блага потребляются всеми членами сообщества, причем их потребление одними людьми не ограничивает их потребление другими. Как пишет Хиршман, эта логика применима не только к общественным благам, но и к «общественному злу» — например, когда «продуктом» внешней политики государства становится не международный престиж, а международный позор. Можно перестать быть «производителем» «общественного зла»: уйти в частную жизнь и свести взаимодействие с государством до минимума или вообще уехать из страны. Однако перестать быть его «потребителем» нельзя ни во внутренней, ни во внешней эмиграции — особенно если эмигранту не всё равно, что происходит в оставленной им стране. Иначе говоря,

«выход» возможен лишь ценой прекращения членства в сообществе — не просто эмиграции или отказа от гражданства, но отказа от идентификации с этим сообществом.

Концепция «верности» позволяет понять мотивацию людей, которым не всё равно, что происходит в их стране, но лишенных возможности «голоса» — например, одного из наших респондентов из числа «новых патриотов»: «Я надеюсь, что всё поскорее закончится, мы вернемся к мирной жизни, снова можно будет заниматься правами ЛГБТ, трудных подростков и так далее. <…> Кстати, печально то, что я буду в одиночку этим заниматься, потому что все свалили в Тбилиси. <…> По-прежнему соотношение сил в пользу России. Тут фактически до конца жизни люди будут лишены возможности чего-то добиваться внутри страны. Из-за рубежа можно что угодно говорить, но только изнутри можно что-то продвигать, какую-то политическую активность вести» (мужчина, 34 года, маркетолог, октябрь 2022). С точки зрения этого респондента, «выход» в эмиграцию может привести к еще большему упадку: если все активисты покинут Россию, заниматься правами ЛГБТ или трудных подростков будет просто некому. Возможность создавать общественное благо в будущем оказывается важнее «общественного зла» в настоящем.

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Будущее как ориентир Эта ориентация на будущее является ключевым элементом «нового патриотизма». Рассуждая о «верности», Хиршман пишет: Знаменитая формула… «права она или нет, но это наша страна» явно не имеет никакого смысла при наличии уверенности, что «наша» страна вечно будет творить преступления. В этом высказывании кроется надежда, что после некоего бесславного деяния удастся опять направить «нашу» страну в должном направлении […] Именно этот намек и надежда, что со временем зло будет исправлено, а справедливость восстановлена, являются главным отличием «верности» от веры. Между «новым патриотизмом» и надеждой на будущее есть прямая связь (про это подробнее здесь). Война выбила почву из под ног у граждан России, и им пришлось пересобирать не только свою картину мира, но и самих себя, переосмыслять свою идентичность. Чувство принадлежности к своей стране — права она или нет — вернуло «новым патриотам» точку опоры, утраченную 24 февраля 2022 года.

Туристы фотографируются с картонными матрешками перед сувенирным магазином в Москве, Россия, 14 апреля 2023 года. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

«Новых патриотов» можно представить расчетливыми оппортунистами или аморальными обывателями, которые обсуждали уход брендов из России на восьмом месяце войны. Однако обвинения не приближают нас к пониманию мотивации этих людей. По мере продолжения войны и ужесточения международных санкций в отношении России такой способ рассуждения может стать привлекательным для большего числа людей.