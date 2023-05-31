WSJ: «сербская преступная группировка» помогла Артему Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии благодаря помощи «сербской преступной группировки». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным собеседников издания, Усс скрылся от итальянской полиции, используя автомобили и международную сеть помощников.

Тот факт, что власти Италии не смогли предотвратить побег россиянина, вызвал подозрения в возможной коррупции, сговоре или пророссийских программах в некоторых частях правительства или судебной системы.

Как пишет WSJ, побег Усса отчасти был связан с перегруженностью системы правосудия в Италии. Также Рим недооценил важность Усса как для Москвы, так и для Вашингтона и не принял достаточных мер предосторожности.

«Могли быть и другие способы эффективного наблюдения за Артемом Уссом, даже под домашним арестом. Я шокирован тем, что этого не произошло», — сказал Стефано Маффеи, профессор права и эксперт по экстрадиции в Пармском университете.

Ранее La Repubblica писала, что итальянские правоохранительные органы установили личности как минимум четырех человек, которые помогли Уссу.

По данным издания, всего в операции участвовали не менее 10 человек. В прокуратуре считают, что Усс мог на нескольких машинах сначала выехать в Словению, оттуда — в Сербию, а затем вылететь в Россию.

Corriere della Sera утверждала, что следствие в Италии подозревало российские спецслужбы в организации побега Артема Усса из-под ареста.