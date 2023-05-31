logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиОбщество

Суд в Томске оштрафовал на один миллион рублей подполковника полиции в отставке по делу о «фейках» про армию

Октябрьский районный суд Томска оштрафовал на один миллион рублей 60-летнего подполковника полиции в отставке Виктора Лаврентьева по делу «фейках» о российской армии (ч.1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает телеканал ТВ-2.

Согласно приговору, Лаврентьеву также на год запретили публичные высказывания, в том числе посты в соцсетях.

Фото: ТВ-2

Фото: ТВ-2

Лаврентьев ежедневно, начиная с 24 февраля, публиковал антивоенные посты в своих соцсетях.

«Лаврентьев призывал военных сдаваться в плен или дезертировать, россиян выступать против войны, а также публиковал кадры обстрелов украинских городов», — пишет «Медиазона».

15 марта 2022 года у него прошел обыск, ему вручили подписку о неразглашении и запретили пользоваться телефоном и интернетом. По версии следствия, с 5 по 12 марта Лаврентьев разместил сообщения, «содержащие заведомо ложную информацию, которую якобы получал от очевидцев с мест происходящих событий, об участии российских войск на территории Украины». Таким образом он «публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию».

Как отмечает «Медиазона», Лаврентьев в 2011-2012 годах соорганизовывал митинги «За честные выборы» и помогал проводить акции в защиту томского ТВ-2, когда в 2014 году у телеканала отбирали лицензию.

23 мая Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию против медиаменеджера Ильи Красильщика.

Поводами для возбуждения дела стало интервью Красильщика на YouTube-канале журналиста Ильи Шепелина, в котором он рассказал о действиях российской армии в Украине, в том числе о событиях в Буче.

Кроме того, в своем инстаграме Красильщик опубликовал пост о причастности российской армии к убийствам мирных жителей в Буче.

pdfshareprint

Октябрьский районный суд Томска оштрафовал на один миллион рублей 60-летнего подполковника полиции в отставке Виктора Лаврентьева по делу «фейках» о российской армии (ч.1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает телеканал ТВ-2.

Согласно приговору, Лаврентьеву также на год запретили публичные высказывания, в том числе посты в соцсетях.

Фото: ТВ-2

Фото: ТВ-2

Лаврентьев ежедневно, начиная с 24 февраля, публиковал антивоенные посты в своих соцсетях.

«Лаврентьев призывал военных сдаваться в плен или дезертировать, россиян выступать против войны, а также публиковал кадры обстрелов украинских городов», — пишет «Медиазона».

15 марта 2022 года у него прошел обыск, ему вручили подписку о неразглашении и запретили пользоваться телефоном и интернетом. По версии следствия, с 5 по 12 марта Лаврентьев разместил сообщения, «содержащие заведомо ложную информацию, которую якобы получал от очевидцев с мест происходящих событий, об участии российских войск на территории Украины». Таким образом он «публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию».

Как отмечает «Медиазона», Лаврентьев в 2011-2012 годах соорганизовывал митинги «За честные выборы» и помогал проводить акции в защиту томского ТВ-2, когда в 2014 году у телеканала отбирали лицензию.

23 мая Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию против медиаменеджера Ильи Красильщика.

Поводами для возбуждения дела стало интервью Красильщика на YouTube-канале журналиста Ильи Шепелина, в котором он рассказал о действиях российской армии в Украине, в том числе о событиях в Буче.

Кроме того, в своем инстаграме Красильщик опубликовал пост о причастности российской армии к убийствам мирных жителей в Буче.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya