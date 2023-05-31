Суд в Томске оштрафовал на один миллион рублей подполковника полиции в отставке по делу о «фейках» про армию

Октябрьский районный суд Томска оштрафовал на один миллион рублей 60-летнего подполковника полиции в отставке Виктора Лаврентьева по делу «фейках» о российской армии (ч.1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает телеканал ТВ-2. Согласно приговору, Лаврентьеву также на год запретили публичные высказывания, в том числе посты в соцсетях.

Фото: ТВ-2

Последнее слово Виктора Лаврентьева Последнее слово Виктора Лаврентьева

Лаврентьев ежедневно, начиная с 24 февраля, публиковал антивоенные посты в своих соцсетях. «Лаврентьев призывал военных сдаваться в плен или дезертировать, россиян выступать против войны, а также публиковал кадры обстрелов украинских городов», — пишет «Медиазона». 15 марта 2022 года у него прошел обыск, ему вручили подписку о неразглашении и запретили пользоваться телефоном и интернетом. По версии следствия, с 5 по 12 марта Лаврентьев разместил сообщения, «содержащие заведомо ложную информацию, которую якобы получал от очевидцев с мест происходящих событий, об участии российских войск на территории Украины». Таким образом он «публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию». Как отмечает «Медиазона», Лаврентьев в 2011-2012 годах соорганизовывал митинги «За честные выборы» и помогал проводить акции в защиту томского ТВ-2, когда в 2014 году у телеканала отбирали лицензию.

23 мая Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию против медиаменеджера Ильи Красильщика.