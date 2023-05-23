Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о «фейках» против Ильи Красильщика

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). против медиаменеджера Ильи Красильщика. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

«Об утверждении обвинительного заключения следователь не уведомлен, защита не в курсе, копия не вручена. Зато кто-то на Дмитровке успел добежать до кнопки, чтоб отправить новость», — прокомментировал адвокат Красильщика Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

В июле Красильщика объявили в розыск по делу о «фейках» про российскую армию. В марте медиаменеджеру заочно предъявили обвинение, его арестовали заочно. Красильщик находится за пределами РФ. В России ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводами для возбуждения дела стало интервью Красильщика на YouTube-канале журналиста Ильи Шепелина, в котором он рассказал о действиях российской армии в Украине, в том числе о событиях в Буче. Кроме того, в своем инстаграме Красильщик опубликовал пост о причастности российской армии к убийствам мирных жителей в Буче.