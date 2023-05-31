Сценаристку Светлану Петрийчук поставили на учет в СИЗО как «лицо, склонное к преступлениям террористического характера»

Сценаристку Светлану Петрийчук, арестованную по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставили на профилактический учет в СИЗО как «лицо, склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности». Об этом сообщается в телеграм-канале «Это дело Петрийчук», который ведет ее муж Юрий Шехватов.

«На практике это может означать изменение условий содержания на усмотрение администрации, профилактические беседы и особый контроль», — говорится в телеграм-канале.