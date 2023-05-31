Сценаристку Светлану Петрийчук поставили на учет в СИЗО как «лицо, склонное к преступлениям террористического характера»

Сценаристку Светлану Петрийчук, арестованную по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставили на профилактический учет в СИЗО как «лицо, склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности». Об этом сообщается в телеграм-канале «Это дело Петрийчук», который ведет ее муж Юрий Шехватов.
«На практике это может означать изменение условий содержания на усмотрение администрации, профилактические беседы и особый контроль», — говорится в телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал «Это дело Петрийчук»
Как отмечает «Медиазона», основанием для постановки на учет считается «наличие достоверных и проверенных сведений о намерениях обвиняемого совершить правонарушение или негативном влиянии на других». Индивидуальная профилактика, согласно приказу Минюста, предполагает, в частности, «индивидуальные беседы», «изоляцию от связей и условий, оказывающих на обвиняемого негативное влияние» и «привлечение к общественно полезному труду и учебе».
30 мая Московский городской суд оставил в СИЗО Петрийчук и режиссерку Евгению Беркович, арестованных по обвинению в «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Они не признали вину во время допроса.
Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. Спектакль посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».
Сценаристку Светлану Петрийчук, арестованную по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставили на профилактический учет в СИЗО как «лицо, склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности». Об этом сообщается в телеграм-канале «Это дело Петрийчук», который ведет ее муж Юрий Шехватов.
«На практике это может означать изменение условий содержания на усмотрение администрации, профилактические беседы и особый контроль», — говорится в телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал «Это дело Петрийчук»
Как отмечает «Медиазона», основанием для постановки на учет считается «наличие достоверных и проверенных сведений о намерениях обвиняемого совершить правонарушение или негативном влиянии на других». Индивидуальная профилактика, согласно приказу Минюста, предполагает, в частности, «индивидуальные беседы», «изоляцию от связей и условий, оказывающих на обвиняемого негативное влияние» и «привлечение к общественно полезному труду и учебе».
30 мая Московский городской суд оставил в СИЗО Петрийчук и режиссерку Евгению Беркович, арестованных по обвинению в «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Они не признали вину во время допроса.
Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. Спектакль посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».