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Мосгорсуд оставил в СИЗО Евгению Беркович и Светлану Петрийчук, обвиненных в «оправдании терроризма»

Московский городской суд оставил в СИЗО режиссерку Евгению Беркович, арестованную по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда.

Беркович написала «Любовь и котики». Фото: Василий Полонский, «Новая газета»

Беркович написала «Любовь и котики». Фото: Василий Полонский, «Новая газета»

обновлено в 14:18 мск

Мосгорсуд также оставил в СИЗО сценаристку Светлану Петрийчук.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук проходят подозреваемыми по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Они не признали вину во время допроса.

Беркович и Петрийчук арестовали 5 мая. Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. Спектакль посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Письмо в поддержку Беркович и Петрийчук подписали более 16 тысяч человек.

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Московский городской суд оставил в СИЗО режиссерку Евгению Беркович, арестованную по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда.

Беркович написала «Любовь и котики». Фото: Василий Полонский, «Новая газета»

Беркович написала «Любовь и котики». Фото: Василий Полонский, «Новая газета»

обновлено в 14:18 мск

Мосгорсуд также оставил в СИЗО сценаристку Светлану Петрийчук.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук проходят подозреваемыми по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Они не признали вину во время допроса.

Беркович и Петрийчук арестовали 5 мая. Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. Спектакль посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Письмо в поддержку Беркович и Петрийчук подписали более 16 тысяч человек.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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