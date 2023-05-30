Мосгорсуд оставил в СИЗО Евгению Беркович и Светлану Петрийчук, обвиненных в «оправдании терроризма»

Московский городской суд оставил в СИЗО режиссерку Евгению Беркович, арестованную по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда.

Мосгорсуд также оставил в СИЗО сценаристку Светлану Петрийчук.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук проходят подозреваемыми по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК). Они не признали вину во время допроса.

Беркович и Петрийчук арестовали 5 мая. Дело возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», которую написала Петрийчук и поставила Беркович. Спектакль посвящен женщинам, которые решили «виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию».

Письмо в поддержку Беркович и Петрийчук подписали более 16 тысяч человек.