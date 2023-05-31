Минобороны Великобритании: Россия все чаще уступает военную инициативу Украине с начала мая

С начала мая 2023 года Россия все чаще уступает инициативу в военных действиях и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к своим собственным целям, отмечает Минобороны Великобритании в ежедневной сводке.

По информации ведомства, за месяц российская армия 20 раз атаковала украинские города по ночам, не используя авиацию и крылатые ракеты в глубине Украины.

«Россия добилась незначительного успеха в достижении своих вероятных целей — нейтрализовать усовершенствованные средства ПВО Украины и уничтожить украинские контратакующие силы. На земле она передислоцировала силы безопасности для реагирования на партизанские атаки на западе России», — сказано в сводке.

В Минобороны Великобритании считают, что российские военачальники могут пытаться создать резервные силы и расположить их там, где, вероятно, может быть украинское контрнаступление. Однако вместо этого их пришлось отправить под Бахмут, пишет ведомство.