Британская разведка: с начала мая Россия возобновила частые дальнобойные ракетные удары вглубь территории Украины

С начала мая 2023 года Россия возобновила частые дальнобойные ракетные удары вглубь территории Украины. Об этом сообщает разведка Великобритании в своей новой сводке.

Скорее всего, удары направлены на ослабление украинской ПВО, полагают британские аналитики.



Россия также стала чаще интегрировать в операции невооруженные разведывательные БПЛА. К ним относятся, например, SuperCam российского производства, которые относительно дешевы и имеют достаточную дальность, чтобы летать над целями крылатых ракет.

Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых повреждений и улучшить свой цикл наведения, пишет британская разведка. При этом эти аппараты очень уязвимы для украинской ПВО, добавили в Минобороны королевства.