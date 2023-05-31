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Местные власти: в Курской области в результате обстрела ранены двое строителей

В результате обстрела Кореневского района Курской области пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы», — рассказал губернатор.

У одного мужчины ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести. Его увезли в районную больницу, позднее доставят в областное медучреждение.

Также сегодня под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района.

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Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Повреждены линии электропередачи. Из-за на некоторых улицах нет света.

«На улице Фрунзе в 4 домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены 2 автомобиля», — сообщил губернатор.

27 мая в Курской области в результате обстрела погиб один человек.

«Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал глава региона.

По его словам, других повреждений нет.

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В результате обстрела Кореневского района Курской области пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы», — рассказал губернатор.

У одного мужчины ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести. Его увезли в районную больницу, позднее доставят в областное медучреждение.

Также сегодня под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района.

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Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Повреждены линии электропередачи. Из-за на некоторых улицах нет света.

«На улице Фрунзе в 4 домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены 2 автомобиля», — сообщил губернатор.

27 мая в Курской области в результате обстрела погиб один человек.

«Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал глава региона.

По его словам, других повреждений нет.

pdfshareprint
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