Местные власти: в Курской области в результате обстрела ранены двое строителей

В результате обстрела Кореневского района Курской области пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«Пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы», — рассказал губернатор.
У одного мужчины ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести. Его увезли в районную больницу, позднее доставят в областное медучреждение.
Также сегодня под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района.
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Повреждены линии электропередачи. Из-за на некоторых улицах нет света.
«На улице Фрунзе в 4 домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены 2 автомобиля», — сообщил губернатор.
27 мая в Курской области в результате обстрела погиб один человек.
«Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал глава региона.
По его словам, других повреждений нет.
В результате обстрела Кореневского района Курской области пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«Пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы», — рассказал губернатор.
У одного мужчины ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести. Его увезли в районную больницу, позднее доставят в областное медучреждение.
Также сегодня под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района.
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Повреждены линии электропередачи. Из-за на некоторых улицах нет света.
«На улице Фрунзе в 4 домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены 2 автомобиля», — сообщил губернатор.
27 мая в Курской области в результате обстрела погиб один человек.
«Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал глава региона.
По его словам, других повреждений нет.