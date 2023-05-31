Местные власти: в Курской области в результате обстрела ранены двое строителей

В результате обстрела Кореневского района Курской области пострадали два человека. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы», — рассказал губернатор.

У одного мужчины ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести. Его увезли в районную больницу, позднее доставят в областное медучреждение.

Также сегодня под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района.