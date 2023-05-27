Местные власти: в Курской области в результате обстрела погиб строитель

В Курской области в результате обстрела погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал глава региона.
По его словам, других повреждений нет.
Плехово находится в трех километрах от границы с Украиной и в 70 километрах от украинского приграничного города Сумы.
Скриншот: Google Maps
ВСУ также обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, «но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса».
Из-за обстрела был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, испорчено дорожное покрытие на парковке, в нескольких местах был поврежден пешеходный мост.
Ночью беспилотники атаковали Псковскую и Тверскую область.
С начала войны в Украине российские территории попадали под обстрел более двух тысяч раз, заявил глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
По его словам, с февраля 2022 года в российском приграничье «увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры», в том числе с применением беспилотников.
В Курской области в результате обстрела погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал глава региона.
По его словам, других повреждений нет.
Плехово находится в трех километрах от границы с Украиной и в 70 километрах от украинского приграничного города Сумы.
Скриншот: Google Maps
ВСУ также обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, «но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса».
Из-за обстрела был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, испорчено дорожное покрытие на парковке, в нескольких местах был поврежден пешеходный мост.
Ночью беспилотники атаковали Псковскую и Тверскую область.
С начала войны в Украине российские территории попадали под обстрел более двух тысяч раз, заявил глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
По его словам, с февраля 2022 года в российском приграничье «увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры», в том числе с применением беспилотников.