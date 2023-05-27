Местные власти: в Курской области в результате обстрела погиб строитель

В Курской области в результате обстрела погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», — написал глава региона.

По его словам, других повреждений нет.

Плехово находится в трех километрах от границы с Украиной и в 70 километрах от украинского приграничного города Сумы.