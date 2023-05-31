«Коммерсант»: взрывчатка на атаковавших Москву дронах не сдетонировала, так как беспилотники попали по ложным целям

Одной из причин, почему взрывчатка, которую несли атаковавшие Москву беспилотники, не сдетонировала, было то, что дроны не достигли нужных целей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, изучивших обломки БПЛА.

Во вторник в Москве три дрона атаковали жилые дома — в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. При этом взорвался только один из них, который врезался в дом в Новой Москве. «Коммерсант» утверждает, что во время столкновения с многоэтажкой взрывчатка не сдетонировала или сдетонировала не полностью. По данным издания, яркая вспышка, которую видели очевидцы, была результатом воспламенения паров бензина в разбитом двигателе беспилотника.

Два других дрона не взорвались вовсе, при том, что в доме на Профсоюзной в квартиру местных жителей влетела боевая часть беспилотника с боеприпасом, который используется для уничтожения забетонированных укрытий.

По данным Минобороны, взрывчатка не сдетонировала, так как дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Вторая причина заключается в том, что жилые дома не были изначальной целью беспилотников, утверждает «Коммерсант». Что именно планировалось взорвать с помощью дронов — неизвестно.