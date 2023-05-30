В Москве по делу о госизмене арестовали инженера-конструктора предприятия ОПК

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене (ст. 275 УК) инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчину задержали 24 мая в Ростове-на-Дону. По версии силовиков, подозреваемый передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ.