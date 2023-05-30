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В Москве по делу о госизмене арестовали инженера-конструктора предприятия ОПК

Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене (ст. 275 УК) инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчину задержали 24 мая в Ростове-на-Дону. По версии силовиков, подозреваемый передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ.

После ареста подозреваемого отправили в СИЗО «Лефортово». Других подробностей о деле не сообщается.

16 мая стало известно, что в Новосибирске по делу о госизмене арестовали новосибирского физика Валерия Звегинцева.

Ученые в открытом письме выступили в защиту Звегинцева, а также задержанных ранее главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. В письмо говорится, что материалы, которые публиковали физики, проверялись на содержание секретной информации, а поводом для обвинения стали статьи ученых и выступления на международных конференциях.

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Лефортовский суд Москвы арестовал по делу о госизмене (ст. 275 УК) инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчину задержали 24 мая в Ростове-на-Дону. По версии силовиков, подозреваемый передавал военной разведке Украины данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил РФ.

После ареста подозреваемого отправили в СИЗО «Лефортово». Других подробностей о деле не сообщается.

16 мая стало известно, что в Новосибирске по делу о госизмене арестовали новосибирского физика Валерия Звегинцева.

Ученые в открытом письме выступили в защиту Звегинцева, а также задержанных ранее главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. В письмо говорится, что материалы, которые публиковали физики, проверялись на содержание секретной информации, а поводом для обвинения стали статьи ученых и выступления на международных конференциях.

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