Новосибирского ученого СО РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене. Это уже четвертый подобный случай

В Новосибирске по делу о «госизмене» (ст. 275 УК) арестовали доктора технических наук, основателя лаборатории «Аэрогазодинамики больших скоростей» Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Валерия Звегинцева. Об этом сообщается в открытом письме его коллег.

Когда именно был арестован Звегинцев и при каких обстоятельствах — неизвестно. По данным портала NGS.ru, арест произошел 7 апреля.

Ученые выступили в защиту не только Звегинцева, но и других ученых, которые находятся под стражей в СИЗО «Лефортово» по таким же обвинениям — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. Материалы дел всех трех ученых закрыты от общества.

«Мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — объясняют ученые в открытом письме.