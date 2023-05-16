Новосибирского ученого СО РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене. Это уже четвертый подобный случай

В Новосибирске по делу о «госизмене» (ст. 275 УК) арестовали доктора технических наук, основателя лаборатории «Аэрогазодинамики больших скоростей» Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Валерия Звегинцева. Об этом сообщается в открытом письме его коллег.
Когда именно был арестован Звегинцев и при каких обстоятельствах — неизвестно. По данным портала NGS.ru, арест произошел 7 апреля.
Ученые выступили в защиту не только Звегинцева, но и других ученых, которые находятся под стражей в СИЗО «Лефортово» по таким же обвинениям — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова и директора института Александра Шиплюка. Материалы дел всех трех ученых закрыты от общества.
«Мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах», — объясняют ученые в открытом письме.
Авторы утверждают, что следственные действия силовиков уже привели к закрытию критически важных направлений исследований, необходимых для создания новой техники. По их мнению, это может привести к катастрофе в отечественной аэродинамике.
Также они упоминают, что публикации Звегинцева, Маслова и Шиплюка проходили специальную проверку, и комиссия не нашла в них «сведений ограниченного доступа».
Ученые объясняют, что не понимают, как работать дальше. «То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», — пишут они.
В июне 2022 года в Новосибирске арестовали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по обвинению в «госизмене». У него была онкология, и он скончался через несколько дней после этапа в СИЗО «Лефортово».