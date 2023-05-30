«Если государство считает, что Википедия вредит гражданам, — пускай блокирует»

29 мая стало известно, что некоммерческий фонд Wikimedia Foundation, владеющий Википедией, подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор (РКН) из-за блокировки статей Википедии. Фонд просит суд признать незаконными уведомления РКН о нарушении порядка распространения информации в Википедии, а также требования Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации. Ранее, 24 мая, глава российского фонда «Викимедиа РУ» Владимир Медейко ушел с поста директора и объявил о создании нового проекта — «Свободная энциклопедия». Медейко заявил, что на старте в новом проекте будет 1,9 миллиона статей на русском языке. При этом развивать проект планируют по-другому — не так, как Википедию. По словам Медейко, проект, который также называют «Рувики», «откажется от оперативности в пользу достоверности и привлечет современные технологии для создания интерфейса». Он подчеркнул, что проект будет негосударственный. По словам Медейко, проект не противопоставляет себя Википедии, но и «не будет вызывать настороженности, которая сейчас есть у заметного количества читателей» ресурса: Википедия якобы заработала в России «неоднозначную репутацию». «Рувики» же будет энциклопедией, «куда приходят за сбалансированной точной информацией». Создание нового сайта поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин, неоднократно обвинявший Википедию в распространении «противоправного контента». «Новая газета Европа» поговорила с сооснователем и новым директором «Викимедиа РУ» Стасом Козловским о том, чем может обернуться уже третья попытка создать «отечественную Википедию», и о том, к чему приведет возможная блокировка крупнейшего информационного ресурса Рунета.

— Ваши коллеги из Wikimedia Foundation подали в суд на РКН и Генпрокуратуру. Они требуют признать запросы удалять статьи из Википедии незаконными. Что это может означать для «Викимедиа РУ» как организации, поддерживающей русский сегмент портала? — Я пока не знаю подробностей дела. Вероятно, в случае успеха будут сняты штрафы с Wikimedia (общая сумма штрафов для фонда, который управляет Википедией, достигла почти 17 млн руб. — Прим. ред.). Что это будет означать для нас, пока непонятно, поживем — увидим. — Когда появилась новость, что Владимир Медейко уходит с должности директора «Викимедиа РУ», вы были удивлены или уже знали заранее о его решении? — Он сообщил в чате организации об этом в 23:59 23 мая. Обсуждение началось уже 24-го. Впервые я узнал об этом только в предшествующие выходные. И я думал, что это просто идея, что он еще думает, [делать «Рувики» или нет]. Я убеждал Владимира, что делать отдельный проект неправильно. Не имеет смысла. Говорил, что это может спровоцировать блокировку Википедии. Но оказалось, что всё уже решено. Как я понимаю, его уход был давно продуман: этот новый проект делался много месяцев. Владимир сделал заявление, когда пути назад уже не было.

Бывший директор «Викимедиа РУ» Владимир Медейко. Фото: Вячеслав Замыслов

— Уход был продуман Медейко или еще кем-то? — Владимир и еще один участник «Викимедиа» Дмитрий Рожков вдвоем делают этот клон Википедии и где-то нашли инвестора. Но что за инвестор, они не говорят. — Они сами захотели делать проект или есть всё-таки какой-то след государства? — Они утверждают, что сами. — Как я понимаю, тут еще есть коммерческая история: если есть инвестор, должен быть и возврат инвестиций, так ведь? — Владимир живет в Питере, но за последнее время многократно ездил в Москву, нам говорил, что общается с потенциальными спонсорами «Викимедиа РУ». Якобы технические вопросы надо решать и так далее. Но, судя по всему, шли переговоры со спонсорами этого нового проекта. — Но это не первая и даже не вторая попытка создать «альтернативную» Википедию. И Владимир, как я понимаю, в те разы поддерживал «Викимедиа РУ» и говорил, что другие проекты делать бессмысленно. И тут вдруг сам решил сделать альтернативу. — В интервью Плющеву он сказал, что без денег этот проект и правда был бы бессмысленным. Уже 1 июня они планируют открывать сайт, но самого сайта я не видел, вся информация известна только со слов Владимира.

— Вы сами в одном интервью подсчитали, что Википедию пишут 10–12 тысяч человек. С чего инициаторы «Рувики» решили, что все эти люди пойдут к ним? — Владимир, думаю, понимает, что очень многие не пойдут. Но я не знаю, сколько человек в его проекте реально участвуют: может, имела место какая-то вербовка авторов. Видимо, он надеется, что с финансированием придут и авторы. Википедия делается волонтерами. Они ничего за свою работу не получают. При этом есть люди, которые пишут статьи уже много лет.

Судя по обсуждениям на форумах Википедии, переходить [в другую энциклопедию] практически никто не собирается.

Другое дело, что появление этой платформы может спровоцировать блокировку Википедии. — Очередные разговоры о блокировке Википедии начались после вторжения в Украину. Уже год назад власти оказывали давление на Википедию: если статьи о войне не отредактируют в нужном ключе, то сайт заблокируют. Продолжили ли на вас давить?

КАК БЛОКИРОВАЛИ ВИКИПЕДИЮ КАК БЛОКИРОВАЛИ ВИКИПЕДИЮ

Фото: EPA-EFE / SASCHA STEINBACH

— Давление сильное. Дело в том, что Википедия была внесена в реестр Роскомнадзора в 2012 году и с тех пор может быть заблокирована в любой момент. Для этого не нужно никакого дополнительного решения. Все эти годы приходили уведомления от Роскомнадзора с угрозой блокировки в трехдневный срок, но ничего не происходило. А в прошлом году начались суды над Wikimedia Foundation — американской организацией, которая содержит сервера Википедии, — как владельцем сайта. Количество судов всё увеличивалось: только за один апрель их было семь. Все аргументы защитника судом игнорируются, назначаются всё более крупные штрафы, но в силу решения о них еще не вступили. Продолжают приходить уведомления о новых судах. А еще огромное давление в СМИ, где представители власти регулярно выступают с негативной оценкой Википедии: от депутатов Госдумы, например, вплоть до председателя Совета по правам человека при президенте. В России дел на авторов пока не заводили, а в Беларуси один человек получил 15 суток, один — провел полгода в тюрьме, потом был переведен на домашний арест. Еще один волонтер получил два года колонии. Авторов Википедии все эти события начинают пугать, многие вообще перестают участвовать.

ДЕЛО АВТОРА ВИКИПЕДИИ ПАВЛА ПЕРНИКОВА ДЕЛО АВТОРА ВИКИПЕДИИ ПАВЛА ПЕРНИКОВА

— Есть ли план действий на случай, если Википедию всё-таки заблокируют? — Уже 11 лет мы живем под угрозой блокировки. И план всё время был один: Википедия не будет бороться с государством. Если государство считает, что Википедия вредит гражданам, пускай блокирует. Люди имеют право пользоваться VPN, чтобы такие блокировки обходить. Но тогда возникнет проблема для русской Википедии. Чтобы бороться со спамерами и вандалами, пришлось заблокировать возможность редактирования статей с включенным VPN и Tor. То есть после блокировки Википедия никуда не денется — мы и по заблокированным социальным сетям видим, что они продолжают посещаться из России, но редактировать и писать статьи из России станет очень сложно. Количество авторов довольно сильно сократится: сейчас 75 % авторов русского сегмента пишут из России. Хотя точно уже невозможно сказать, потому что после арестов в Беларуси в Wikimedia Foundation отключили сбор статистики о редактированиях из Беларуси и России.

То есть блокировка приведет к тому, что тексты будут писать те, кто находится за границей. Пойдут ли оставшиеся в энциклопедию Медейко — возможно, кто-то и пойдет, но сомневаюсь, что все.

Один из базовых принципов Википедии — нейтральность изложения: любая информация, любое событие в Википедии должно излагаться максимально нейтрально, каждое мнение должно быть представлено. Понятное дело, что люди сами по себе не нейтральны: каждый думает, что он прав, а у остальных, мол, пропаганда в голове. И чем больше авторов из разных стран, из разных мест, с разными точками зрения, тем лучше получаются статьи. В Википедии при возникновении споров между редакторами по содержанию той или иной статьи запрещено переходить на личности, использовать эмоциональные аргументы: надо доказывать каждый факт ссылками на независимые и авторитетные источники. И авторы стараются писать так, чтобы к тексту невозможно было придраться. Учатся перепроверять факты, отделять от мнений и оценок, определять авторитетность источников. В итоге таких споров получаются хорошие, выверенные тексты. А чем меньше авторов, тем больше становится волонтеров с одним и тем же мнением. Получается системное отклонение, приоритет в изложении получит та или иная точка зрения.

Станислав Козловский. Фото: Wikimedia

— «Викимедиа РУ» получал президентские гранты с 2017 по 2021 годы на проект «Открытая библиотека», то есть прямо сотрудничал с государством. Что это был за проект? — Несколько проектов: «Открытая библиотека», «Открытое наследие» и «Выпускники-наставники». У проектов была строгая отчетность: заводили отдельный счет, который полностью контролировался фондом. Проводились занятия в библиотеках, чтобы привлечь новых авторов — тех же библиотекарей. Мы охватили тогда около 20 крупнейших библиотек по всей стране. Делали конкурсы для библиотекарей: они оцифровали для нас источники, которые и сейчас используются. Потом то же самое делали в музеях и архивах. «Выпускники-наставники» был проектом по взаимодействию с университетами: Википедия является отличным инструментом, на основе которого студенты могут научиться писать научные работы, отбирать источники, корректно излагать и структурировать информацию и так далее. Тогда занятия проводили в 30 университетах по всей России. В рамках грантов проводилось огромное число творческих конкурсов по написанию статей или их иллюстрированию для для волонтеров Википедии и для новичков, которые пока еще не имеют такого опыта. В итоге появилось около 15 тысяч новых статей в Википедии на русском языке и языках народов РФ. Это много, особенно если сравнить с «Большой российской энциклопедией», которая насчитывает 80 тысяч статей, делалась 20 лет и стоила 3 миллиарда. Получается хорошая конверсия.

После 2021 года никаких грантов мы не получали. В Фонд президентских грантов мы не подавали заявок с прошлого года — подавали в другие фонды, но безуспешно.

Сейчас ситуация такая, что на счету у нас в организации около нуля, есть долги. Но какие, пока не знаю, Владимир Медейко пока не передал доступ к счетам и финансовой документации. Надеюсь, закрываться не придется.

— А что произойдет в случае закрытия? Википедия потеряет техническую поддержку? — Техническую поддержку — нет, но финансовую и общественную — да. Благодаря нашим конкурсам за последние 15 лет появилось больше 80 тысяч статей. Мы лоббировали изменения в закон об авторском праве, в результате в российском законодательстве появилось понятие «открытая лицензия на произведения литературы, науки и искусства», которая сейчас активно используется не только в Википедии, но и на многих сайтах Рунета. Добились отмены запрета фотографировать здания без согласия архитекторов и выплаты им вознаграждения. Вели переговоры с правообладателями, чтобы они передавали свой контент под открытой свободной лицензией и его можно было бы использовать в Википедии. Проводили ежегодные мероприятия для википедистов. Например, Вики-конференцию, где обсуждаются проблемы Википедии и других проектов «Викимедиа» и способы их решения. Организовывали «Вики-премию» — награду для волонтеров по разным номинациям — от наибольшего количество правок в статьях за год до статьи года. Вручали премии «Свободные знания» для лиц и организаций, которые не являются участниками проектов «Викимедиа», но делают что-то полезное для открытия доступа к знаниям и культурным ценностям. Еще не надо забывать, что в России пишутся Википедии не только на русском языке, но еще и на 30 языках народов России. Там тоже есть свои сообщества. То есть работа огромная, и теперь всё это зависло. Пока не очень понятно, что будет дальше. — А непублично власти не пытались с вами связаться? Уговаривать — мол, работайте с авторами, чтобы они правильно статьи писали, и тогда не будет проблем? — Нет, в 2012 году могли звонить и напоминать об уведомлениях. Мы обсуждали [с Роскомнадзором] статьи, которые вызвали претензии, и иногда претензии снимались. Но последние несколько лет никакой прямой связи, только робот присылает письма (всего Википедия получила 200 таких уведомлений, по подсчетам РКН. — Прим. ред.). Но «Викимедиа РУ» и не может повлиять на волонтеров. Она занимается поддержкой проекта, но не будет никому указывать, что писать, а что не писать. У нас нет возможности удалять статьи или влиять на их содержание. Википедия — это добровольный проект. Я очень надеюсь, что все эти заговоры, попытки уничтожить Википедию будут безуспешны.

Фото: EPA / BORIS ROESSLER