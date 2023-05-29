В Киеве в результате ракетного удара ранен один человек. Взрывы слышны еще в ряде областей

В результате ракетного удара по Киеву пострадал один местный житель. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Город подвергся удару второй раз за день. Обломки ракет упали в Оболонском районе возле АЗС, на проезжую часть и на «зеленую зону». В Деснянском районе обломки упали в парке, в Днепровском и Подольском районах — на проезжую часть. «Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы», — сообщил Кличко.

Также из-за падения обломков ракеты в Подольском районе начался пожар на крыше двухэтажного здания. Огонь удалось локализовать. Российские войска нанесли ракетные удары по Сумской и Черниговской областям. В Днепропетровской области погиб один человек, пострадали девять, среди которых 11-летний ребенок. В результате атаки разрушен частный дом, сообщает УНИАН со ссылкой на главу военной администрации Сергея Лысака.

По предварительным данным, российские военные атаковали ракетой «Искандер» поселок Ковшаровка Харьковской области. Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 лет и 10-летний ребенок. В поселке повреждено здание общежития, два частных дома и газопровод. Также обстрелу подверглось село Глушковка, пострадала 60-летняя женщина.