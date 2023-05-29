Над Киевом ПВО уничтожила около 40 дронов

Ночью украинская ПВО уничтожила больше 40 дронов над Киевом, сообщает глава Киевской военной администрации Сергей Попко.
В ночь на 29 мая по всей Украине действовала воздушная тревога. Информация о пострадавших не сообщается. Таким образом, эта воздушная атака стала 15-й с начала мая.
По данным украинской стороны, город подвергся атаке дронов Shahed. Одновременно с этим российская сторона запустила крылатые ракеты из района Каспия, вероятно Х-101/555.
В Святошинском районе обломки упали на здание, начался пожар. Также обломки пробили крышу жилого дома в Подольском районе.
Также ночью российская сторона атаковала объекты в Хмельницкой области, один из них — военный, сообщила областная военная администрация. На складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых ценностей начались пожары. Выведены из строя пять летательных аппаратов. Сейчас идут работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.
28 мая, когда в Киеве отмечался День города, российская сторона выпустила по Украине рекордное количество дронов Shahed. Всего зафиксированы пуски 54 дронов. Из них, по данным ВСУ, уничтожены 52 беспилотника.
Ночью украинская ПВО уничтожила больше 40 дронов над Киевом, сообщает глава Киевской военной администрации Сергей Попко.
В ночь на 29 мая по всей Украине действовала воздушная тревога. Информация о пострадавших не сообщается. Таким образом, эта воздушная атака стала 15-й с начала мая.
По данным украинской стороны, город подвергся атаке дронов Shahed. Одновременно с этим российская сторона запустила крылатые ракеты из района Каспия, вероятно Х-101/555.
В Святошинском районе обломки упали на здание, начался пожар. Также обломки пробили крышу жилого дома в Подольском районе.
Также ночью российская сторона атаковала объекты в Хмельницкой области, один из них — военный, сообщила областная военная администрация. На складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых ценностей начались пожары. Выведены из строя пять летательных аппаратов. Сейчас идут работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.
28 мая, когда в Киеве отмечался День города, российская сторона выпустила по Украине рекордное количество дронов Shahed. Всего зафиксированы пуски 54 дронов. Из них, по данным ВСУ, уничтожены 52 беспилотника.