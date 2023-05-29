Над Киевом ПВО уничтожила около 40 дронов

В ночь на 29 мая по всей Украине действовала воздушная тревога. Информация о пострадавших не сообщается. Таким образом, эта воздушная атака стала 15-й с начала мая.

По данным украинской стороны, город подвергся атаке дронов Shahed. Одновременно с этим российская сторона запустила крылатые ракеты из района Каспия, вероятно Х-101/555.

В Святошинском районе обломки упали на здание, начался пожар. Также обломки пробили крышу жилого дома в Подольском районе.

Также ночью российская сторона атаковала объекты в Хмельницкой области, один из них — военный, сообщила областная военная администрация. На складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых ценностей начались пожары. Выведены из строя пять летательных аппаратов. Сейчас идут работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.

28 мая, когда в Киеве отмечался День города, российская сторона выпустила по Украине рекордное количество дронов Shahed. Всего зафиксированы пуски 54 дронов. Из них, по данным ВСУ, уничтожены 52 беспилотника.